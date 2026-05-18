Zeci de mii de apartamente rămân, șase zile, fără apă caldă!

Iașul intră într-o nouă perioadă de lucrări majore la sistemul de termoficare, iar pentru zeci de mii de locuințe urmează una dintre cele mai dificile săptămâni din această primăvară: apa caldă va fi oprită timp de șase zile, într-o intervenție descrisă de autorități drept esențială pentru supraviețuirea și modernizarea rețelei termice a orașului.

În spatele acestui anunț se ascunde, de fapt, o operațiune de infrastructură extrem de complexă, desfășurată în interiorul CET Iași, acolo unde echipele vor interveni direct asupra magistralei T10 - una dintre cele mai importante artere ale sistemului centralizat de termoficare.

Începând de luni, 18 mai 2026, ora 00:00, și până duminică, 24 mai 2026, ora 24:00, furnizarea apei calde va fi întreruptă temporar în municipiul Iași pentru realizarea unei lucrări considerate critice în cadrul etapei a treia a proiectului de reabilitare a rețelelor termice.

Practic, orașul intră pentru aproape o săptămână într-o perioadă de „intervenție chirurgicală” asupra infrastructurii energetice subterane, într-un moment în care autoritățile încearcă să evite repetarea avariilor masive care au afectat în ultimii ani sistemul de termoficare în sezonul rece.

Miza este uriașă: conductele vechi, multe dintre ele depășite moral și tehnic, trebuie înlocuite cu instalații moderne, capabile să reducă pierderile uriașe de agent termic și să stabilizeze întregul sistem de distribuție. În termeni simpli, ceea ce se întâmplă acum în subteranul CET-ului poate decide cât de bine sau cât de rău va funcționa încălzirea Iașului în iarna următoare.

Pentru a putea realiza această operațiune fără blocarea completă a sistemului pe termen lung, constructorii trebuie să monteze mai întâi un adevărat „sistem paralel” provizoriu. Este vorba despre o rețea temporară care să preia fluxul termic în perioada în care instalațiile vechi sunt dezafectate și conectate la noile magistrale.

În aceste șase zile, echipele vor lucra practic contra cronometru pentru a demonta infrastructura uzată și pentru a realiza cuplarea noilor conducte într-un sistem care deservește zeci de mii de apartamente.

Autoritățile admit deschis că disconfortul va fi major, însă insistă că alternativa ar fi mult mai gravă: avarii serioase în plină iarnă, blocaje ale sistemului și intervenții de urgență în perioade critice de temperaturi scăzute.

„Pregătim iarna viitoare acum” - acesta este mesajul transmis indirect prin această investiție. Modernizarea magistralei T10 nu este doar o simplă lucrare tehnică, ci o încercare de a stabiliza unul dintre cele mai vulnerabile sisteme urbane ale Iașului.

În același timp, proiectul urmărește și creșterea eficienței energetice. Noile conducte ar trebui să reducă pierderile de căldură care, ani la rând, au însemnat costuri uriașe, consum ridicat și probleme constante pentru rețeaua centralizată. În teorie, un sistem mai eficient înseamnă și o presiune mai mică asupra costurilor de funcționare pe termen lung.

Totul face parte din contractul major de execuție nr. 26892/2023, unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii termice din municipiul Iași. Daniel BACIU