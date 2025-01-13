Zeci de mii de ieșeni și-au asigurat casele împotriva dezasterelor naturale

* deși, în ultimul an, numărul celor care au contractat o asigurare PAID a crescut cu 10.685, gradul de acoperire rămâne, în județ, unul destul de redus – 21,37% * în acest moment, doar 52.138 de ieșeni din mediul urban ași-au asigurat locuințele, în timp ce, în mediul rural, numărul clienților PAID nu depășește 29.000 * ieșenii au solicitat, din 2010 până astăzi, despăgubiri PAID în valoare de 424.546 lei

Ieșenii devin tot mai responsabili în fața eventualelor riscuri și doresc să-și pună la adăpost bunurile imobiliare și nu numai. Numărul celor care posedă o poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) este acum de 80.744, ceea ce reprezintă o cifră record în istoria acestei categorii de servicii, implementate în anul 2010.

Totuși, deși, în ultimul an, numărul celor care au contractat o asigurare PAID a crescut cu 10.685, gradul de acoperire rămâne, în județ, unul destul de redus – 21,37%.

În acest moment, doar 52.138 de ieșeni din mediul urban ași-au asigurat locuințele, în timp ce, în mediul rural, numărul clienților PAID nu depășește 29.000.

Cu aceste cifre, Iașul se situează pe locul 8 la nivel național, după municipiul București (430.734 polițe în vigoare) și județele Ilfov (131.446 asigurări), Timiș,

Cluj, Prahova, Brașov, Constanța.

În total, ieșenii au solicitat, din 2010 până astăzi, despăgubiri PAID în valoare de 424.546 lei

În 2024, PAID a avut „un număr impresionant” de dosare de despăgubire

La nivel național, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a ajuns, anul trecut, la un portofoliu de 2.350.000 de polițe, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24%, iar pentru 2025 estimează o creștere de 10%, potrivit directorului general al PAID, Nicoleta Radu. „A fost o creștere cu 14% a numărului de polițe, de case asigurate. (...) În zona asigurărilor de locuințe, nu suntem atât de optimiști cât am fost până acum, dar estimăm totuși o creștere de 10% pe zona portofoliului nostru, pentru că mizăm în continuare pe activitățile noastre de informare a populației”, susține Nicoleta Radu.

Aceasta a subliniat că în 2024, PAID a avut „un număr impresionant” de dosare de despăgubire, ca urmare a inundațiilor din Galați și Vaslui, aproape 500 de locuințe fiind reconstruite sau reparate pe bani care au venit din asigurarea obligatorie. „Am reușit să plătim prima daună în 48 de ore de la data notificării acesteia. Am instrumentat pe medie aceste dosare în 39 de zile. Practic, am scăzut timpul de instrumentare foarte mult și, nu în ultimul rând, am avut un număr impresionant de dosare, aproape 500 de locuințe care au fost reconstruite sau reparate pe bani care au venit din asigurare obligatorie. Noi am plătit anul trecut 15,2 milioane de lei despăgubiri pentru inundații, ceea ce pe pentru noi înseamnă o sumă destul de mare... Valoarea totală a despăgubirilor a fost de 20 de milioane de lei, din care 15,2 milioane de lei pentru inundații, 3 milioane de lei pentru cutremure și 1,47 pentru alunecări de teren. În 2023 acestea s-au ridicat la aproape 23 milioane de lei, iar în 2022 la 3 milioane de lei”, a menționat Nicoleta Radu.

Referitor la o posibilă scumpire a polițelor, directorul PAID a semnalat că există o serie de factori ce pot influența acest lucru, dar se va încerca ca nivelul să rămână cel stabilit în noiembrie 2023.

Prețul polițelor PAID: 50 și 130 lei/an

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurari obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundații, alunecări de teren.

Activitatea societății de asigurări PAID în România PAID a început în februarie 2010, iar prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost în data de 15 iulie 2010.

În acest moment, o asigurare PAID variază într 50 lei/an (locuință tip B, cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau chirpici, de exemplu), având o sumă asigurată de 50.000 lei , și 130 lei/an (locuință tip A, construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic), având o sumă asigurată de 100.000 lei.

Carmen DEACONU