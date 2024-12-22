Zeci de mii de ieșeni trăiesc din mila statului, cu câțiva lei pe zi!

* cei mai mulți ieșeni beneficiari ai legii privind venitul minim de incluziune locuiesc în comuna Lungani – 741, Mironeasa – 458, municipiul Iași – 453, Țibănești – 325 * doar 96 din cei 453 asistați social sunt apți de muncă, în municipiul Iași * în județul Iași, 10.917 persoane trăiesc cu acest ajutor social, cu 1.467 mai mulțe față de începutul anului, aceștia încasând lunar 7,05 milioane lei, reprezentând, în medie, 646 lei pe lună

De la începutul acestui an, odată cu impolenentarea unui nou model de plată a asistaților social, numărul celor care depind de ajutorul statului a crescut constant. Luna trecută, de pildă, se aflau în plată 10.917 ieșeni - singuri sau cu alte persoane în grijă, de obicei minori, ceea ce face ca numărul beneficiarilor de ajutor financiar să fie de peste două ori mai mare.

Cei mai mulți ieșeni beneficiari ai legii privind venitul minim de incluziune locuiesc în comuna Lungani – 741, Mironeasa – 458, municipiul Iași – 453, Țibănești – 325.

De departe, însă, cea mai mare creștere a numărului de beneficiari s-a înregistrat în comuna Sirețel, unde, la 1 ianuarie erau în plată 162 persoane, iar la 1 noiembrie numărul dosarelor aprobate ajunsese la 315, mai mult decât dublu!

La polul opus, cea mai importantă scădere a numărului de persoane care încasează acest ajutor social din partea statului s-a înregistrat la Deleni, unde au fost eliminați din plată, în primele 11 luni ale acestui an, 142 beneficiari, de la 358 la 216!

În total, în județul Iași, 10.917 persoane trăiesc cu acest ajutor social, cu 1.467 mai mulțe față de începutul anului, aceștia încasând lunar 7,05 milioane lei, reprezentând, în medie, 646 lei pe lună.

Doar 96 din cei 453 asistați social sunt apți de muncă, în municipiul Iași

În municipiul Iași, de la 1 ianuarie 2025 va fi pus în aplicare un Plan de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

Beneficiarii venitului minim de incluziune vor fi repartizati la diferite instituții, servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului lași - Salubris SA, Servicii Publice Municipale SA, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistență Socială și unitățile din subordine - dar și la organizații nonguvernamentale, partenere în programele sociale ale municipalității sau alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora. Printre aceste instituții se află Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Plăți și lnspecție Socială, Curtea de Apel, Tribunalul și Judecătoria lași, Casa Județeană de Pensii, Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați CTR Nicolina.

Direcția de Asistență Socială lași, prin serviciul de specialitate, va avea obligația de a întocmi anual un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, putând emite repartiții și pentru persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care se dorește acest lucru.

Durata timpului de muncă se calculează proporțional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune, cu un tarif orar corespunzator salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori partial capacitatea de muncă, obligația în sarcina acesteia poate fi transferată altei persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului, pentru menținerea acordării dreptului.

Neîndeplinirea obligației de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile conduce la suspendarea plății ajutorului de incluziune pentru o perioadă de maximum 3 luni și, respectiv, la încetarea plății ajutorului de incluziune, dacă obligatia este neîndeplinită și in perioada de suspendare.

În acest moment, în municipiul Iași există 96 de beneficiari considerați apți de muncă în definiția legii, dintre care 69 de beneficiari de venit minim garantat efecuează lunar un număr de ore.

Aceștia prestează activități de întreținere/ curățenie spații cu destinația de birouri, curățenie stradală, a căilor de acces, a locurilor de joacă, întreținerea spațiilor verzi, plantări de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, târgurilor, oboarelor, lucrări de decolmatare a șanțurilor/ deszăpezire etc.

Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

VMI se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie,. Acest ajutor poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare, potrivit legii. Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.

Conform legii, Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei / persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

Daniel BACIU