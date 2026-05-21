Iașul găzduiește, începând de astăzi, ediția a XXX-a a Zilelor Revistei „Convorbiri literare”, un eveniment care readuce în prim-plan una dintre cele mai vechi identități culturale ale orașului: literatura ca spațiu de memorie, dezbatere și influență publică.

Evenimentul va debuta la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici”, cu simpozionul „Trei decenii cu actuala serie a revistei Convorbiri literare”. Dincolo de programul aniversar, întâlnirea a deschis o temă actuală pentru Iași și pentru lumea culturală: ce loc mai au revistele literare într-un spațiu public dominat de social media, reacții rapide și conținut consumat în câteva secunde?

Pentru Iași, „Convorbiri literare” nu este doar o revistă cu trecut. Este unul dintre reperele prin care orașul continuă să fie asociat cu literatura, critica, ideile și dezbaterea culturală.

O revistă legată de memoria Junimii

„Convorbiri literare” a apărut la Iași la 1 martie 1867, ca publicație a Societății „Junimea”. Revista este legată de nume decisive pentru cultura română, între care Titu Maiorescu și Iacob Negruzzi, dar și de marile figuri literare ale epocii junimiste.

De-a lungul timpului, publicația a funcționat ca spațiu de validare, critică și orientare culturală. În jurul ei s-au construit repere, criterii și direcții într-o perioadă în care literatura română își consolida instituțiile și canonul.

Tocmai această istorie explică de ce Zilele Revistei nu sunt doar o întâlnire de breaslă. Evenimentul pune în discuție felul în care o moștenire culturală poate rămâne vie și relevantă, nu doar comemorată festiv.

Dezbateri, lansări și un documentar aniversar

Programul ediției include colocvii, lansări de carte și prezentarea documentarului „Treizeci de ani de Convorbiri literare”, realizat de Rada Platon și Mircea Platon.

Vineri, 22 mai, la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici”, este programat colocviul „Cărți și dezbateri privind programul susținut și afirmat de actuala serie Convorbiri literare”. În cadrul acestuia vor fi prezentate volume dedicate revistei și istoriei sale recente.

Zilele „Convorbiri literare” readuc în atenție o întrebare care privește nu doar scriitorii, criticii sau universitarii, ci și publicul orașului: cum mai circulă cultura scrisă într-o lume în care vizibilitatea este adesea confundată cu viralitatea?

Iașul are nevoie de evenimente culturale care nu rămân închise în săli, ci devin teme de conversație în școli, universități, biblioteci și spații civice.

Teona SOARE