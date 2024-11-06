Zilele TUIASI 2024 - Politehnica ieșeană își premiază elitele

* joi, 14 noiembrie, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”, va avea loc ceremonia de acordare a premiilor și distincțiilor TUIASI, fiind premiați cercetătorii științifici cu cele mai bune rezultate * vor fi oferite și titlurile de „Profesor Emerit”, vor fi omagiați profesori seniori și va fi înmânat și titlul de „Membru onorific al comunității academice”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează o suită de manifestări, pe toată durata lunii noiembrie, sub umbrela Zilele TUIASI 2024, pentru a marca împlinirea a 211 ani de când învățatul Gheorghe Asachi înființează la Iași prima școală de ingineri hotarnici și ingineri civili cu predare în limba română. După acest moment, al formării nucleului învățământului tehnic superior din Moldova, TUIASI marchează în această lună și 87 de ani de când a fost înființată oficial Școala Politehnică ieșeană, dezvoltată până în prezent în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

Momentul aniversar este un prilej pentru ca universitatea să premieze vârfurile din cercetarea științifică în anul precedent, dar să omagieze și profesorii seniori și emeriți, care au pregătit generațiile de astăzi.

„Ca în fiecare an, jumătatea lunii noiembrie reprezintă cea mai frumoasă perioadă din an pentru Politehnica ieșeană, pentru că este dedicată sărbătoririi primei școli românești de inginerie. În acest an, când se împlinesc 155 de ani de când Gheorghe Asachi a plecat să deschidă școli în alte lumi, iar Gheorghe Asachi, între complexele și multiplele sale preocupări, a fost, în primul rând, un cărturar, tema de fundal a Zilelor TUIAȘI o reprezintă iubitorii de cărți, iubitorii de lectură. Asocierea cu minunata și faimoasa noastră bibliotecă ne determină să transmitem un mesaj de rezistență împotriva diluării interesului pentru lectură, interesului de a răsfoi, în cel mai strict sens, o carte. Să citești o carte este meritoriu, dar să citești mai multe cărți înseamnă cunoaștere. De aceea, un moment aparte în salba de evenimente care vor contura sărbătoarea politehnistă va fi omagierea profesorilor seniori, cei care au consolidat această universitate și au fost dascăli pentru zeci de generații folosindu-se de valoarea inestimabilă a cărților”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Momentul central al evenimentelor îl reprezintă săptămâna 11 – 15 noiembrie. Luni, 11 noiembrie, într-un vernisaj găzduit de Iulius Mall, universitatea va premia și expune cele mai frumoase fotografii înscrise la cele șapte secțiuni de la concursul „Studenția în imagini”. Marți, 12 noiembrie, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin” din clădirea Rectoratului va avea loc o nouă ediție a manifestării științifice devenită deja tradiție – Simpozionul de Istoria Învățământului și Științelor Tehnice, Ediția a XVI-a.

Unul dintre cele mai importante evenimente este organizat miercuri, 13 noiembrie, de la ora 11.00, în Aula Magna „Carmen Sylva”, când întreaga comunitate academică a TUIASI va sărbători „Ceremonia de aniversare a Zilelor TUIASI 2024”. Joi, 14 noiembrie, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”, va avea loc ceremonia de acordare a premiilor și distincțiilor TUIASI, fiind premiați cercetătorii științifici cu cele mai bune rezultate. Vor fi oferite și titlurile de „Profesor Emerit”, vor fi omagiați profesori seniori și va fi înmânat și titlul de „Membru onorific al comunității academice”. Radu MARIN