Ziua și scumpirea de preț, la pompă! Benzina sare spre 8 lei/litru

* noua scumpire vine la doar 24 de ore după precedenta, marcând a șasea majorare într-o singură lună * motorina depășește deja pragul critic * valul scumpirilor lovește fără pauză, iar șoferii vorbesc despre începutul unei noi crize a carburanților

Iașul trăiește zile de tensiune maximă la benzinării. Prețurile carburanților cresc aproape zilnic, iar ceea ce părea un prag psihologic îndepărtat devine realitate: benzina se apropie periculos de 8 lei pe litru, în timp ce motorina a trecut deja peste acest nivel în mai multe stații din oraș și din zona metropolitană.

Noua scumpire vine la doar 24 de ore după precedenta, marcând a șasea majorare într-o singură lună — un ritm care îi face pe șoferi să privească panourile electronice ale pompelor ca pe niște contoare ale unei crize anunțate.

La Iași, prețurile la motorină variau între 8,18 lei/l (Stația Socar Str. Splai Bahlui) și 8,27 lei/l în stațiile MolRompetrol (Bucium) și OMV, iar la benzină între 7,88 lei/l (Stația Socar Splai Bahlui) și 7,98 lei/l la OMV Târgu Frumos.

Cronologia ultimelor săptămâni arată o accelerare rar întâlnită: 25 februarie – +3 bani/l, 24 februarie – +6 bani/l, 20 februarie – +5 bani/l, 18 februarie – +2 bani/l, 13 februarie – +2 bani/l, 10 februarie – +2 bani/l.

Practic, aproape la fiecare câteva zile, prețurile au urcat din nou. Specialiștii spun că piața nu mai reacționează punctual, ci se află într-un trend ascendent alimentat simultan de factori globali și regionali.

Asociația Energia Inteligentă avertiza recent că motorina ar putea ajunge la aproximativ 8,19 lei/litru. Prognoza s-a confirmat mult mai repede decât estimările inițiale.

Potrivit analizei, România nu se confruntă cu o lipsă fizică de combustibil, ci cu o combinație explozivă: creșterea cotațiilor internaționale, majorarea accizelor; tensiuni regionale pe piața petrolului.

Între finalul lui 2025 și februarie 2026, petrolul Brent a crescut cu aproape 19%, iar impactul începe să se vadă direct la pompă.

Pericol nou la orizont: rafinăriile se opresc

Situația devine și mai sensibilă deoarece rafinăria Petromidia — cea mai mare din România — intră în revizie tehnică programată la începutul lunii viitoare. Timp de aproximativ 20 de zile, țara va rămâne practic cu o singură rafinărie activă, cea de la Brazi.

Oficialii dau asigurări că există stocuri suficiente, însă contextul regional complică situația: rafinăriile din Ungaria și Slovacia folosesc rezerve strategice, tranzitul petrolului rusesc prin Ucraina a fost afectat, la nivel european se discută interzicerea totală a importurilor de țiței rusesc.

Toate aceste elemente creează o presiune constantă asupra pieței.

Autoritățile spun că aprovizionarea este stabilă. Piețele spun însă altceva: volatilitatea crește, iar fiecare zi aduce o nouă ajustare.

La Iași, șoferii nu mai întreabă dacă vor crește prețurile, ci cât de repede va fi depășit pragul de 8 lei la benzină și dacă motorina se îndreaptă spre un nou record. Iar dacă tendința actuală continuă, pompele ar putea deveni, din nou, locul unde se vede cel mai clar cât de scump devine, de fapt, fiecare kilometru parcurs.

Daniel BACIU