Ziua Mondială a Asistenței Sociale, la Iași. Aerobic și cursuri de dans modern pentru bătrânii din centrele sociale

Municipiul Iași marchează Ziua Mondială a Asistenței Sociale printr-o serie amplă de activități organizate de Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială Iași. Evenimentele vor avea loc marți, 17 martie 2026, și sunt dedicate promovării serviciilor sociale oferite comunității, dar și apropierii dintre specialiști și beneficiari.

Ieșenii sunt invitați să participe la tururi ghidate, ateliere de creație, activități recreative, expoziții, cursuri de dans și momente artistice, organizate în mai multe centre sociale și cluburi de pensionari din oraș.

Manifestările se vor desfășura în mai multe instituții din subordinea Direcția de Asistență Socială Iași, printre care Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”, Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Prooroc Zaharia”, Cluburile de pensionari „Oancea”, „Aleea Rozelor”, „Alexandru cel Bun” și „Mircea cel Bătrân”.

Prin această inițiativă, autoritățile locale își propun creșterea gradului de conștientizare privind rolul serviciilor sociale din municipiu, prezentarea activităților și serviciilor oferite beneficiarilor, promovarea profesiei de asistent social, crearea unui cadru de dialog între comunitate și specialiștii din domeniul social.

Programul principalelor activități

La Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, între orele 09:30 și 12:00, seniorii vor participa la jocuri de societate alături de voluntarii ASCOR, activități sportive în aer liber, recitaluri de muzică și poezie susținute de grupul „Cântec de dor”, dar și la un atelier creativ de realizare a lumânărilor decorative organizat împreună cu Fundația EuroEd.

La Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”, programul se desfășoară pe parcursul întregii zile, între 08:00 și 15:00, și include ore de sport, aerobic, cursuri de dans modern, ateliere creative, repetiții ale grupurilor vocale și expoziții de pictură și lucrări handmade realizate de seniori.

În cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Prooroc Zaharia”, participanții vor putea vizita expoziții de obiecte handmade, vor participa la ateliere de creație și la o activitate interactivă intitulată „Învață 5 semne”, coordonată de un interpret în limbaj mimico-gestual.

În paralel, cluburile de pensionari din oraș vor organiza activități recreative, cursuri de dans și întâlniri sociale dedicate seniorilor.

Prin aceste manifestări, Direcția de Asistență Socială Iași dorește să evidențieze rolul esențial al serviciilor sociale în sprijinirea persoanelor vulnerabile și să promoveze importanța implicării comunității în susținerea acestora. Carmen DEACONU