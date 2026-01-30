Elevii Liceului „Varlaam Mitropolitul" așteaptă oaspeți. Sâmbătă, de la ora 10, va avea loc un eveniment devenit tradițional -- Ziua Porților deschise, un prilej în care vizitatorii nu sunt invitați să creadă pe cuvânt, ci să se uite, să întrebe și să compare.

Între 10:00 și 15:00, cei interesați pot vedea spațiile în care se desfășoară activitățile și pot discuta cu elevi și părinți despre cum arată, concret, o zi de școală: ritmul de lucru, temele, modul de evaluare, atmosfera din clase și relația cu profesorii. Organizatorii spun că întrebările pot primi răspuns „direct”, nu doar prin prezentări generale.

Dincolo de partea de „tur”, evenimentul are o miză practică pentru familii: să înțeleagă dacă modelul educațional al școlii li se potrivește. Liceul descrie un parcurs complet, de la preșcolar la liceu, cu efective reduse pe clase (de la maximum 20 în preșcolar și 21 în primar și gimnaziu, până la clase de maximum 17 elevi la nivel liceal). Pentru părinți, astfel de cifre contează, fiindcă se traduc, în teorie, în mai mult timp de lucru individual; în practică, rămâne de văzut cum arată asta la clasă – iar Ziua Porților Deschise e una dintre puținele ocazii în care pot verifica pe loc.

Școala funcționează într-o clădire cu valoare istorică, Palatul Sturza. Pentru un părinte care caută „ce e dincolo de catalog”, întrebările firești nu țin doar de existența acestor spații, ci de frecvența cu care sunt folosite, cine coordonează activitățile și ce rezultate se pot vedea în munca elevilor.

Modelul unității de învățământ combină curriculumul național cu componenta de formare în valori creștine și parteneriat activ școală–familie–Biserică. Clara DIMA