Ziua Unirii: spectacol, manifestări oficiale, restricții de circulație. Vine și Nicușor Dan. Tot ce trebuie să știți despre sărbătoarea de mâine din Piața Unirii

Evenimentele care vor marca sâmbătă, 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române vor începe mai târziu decât în alți ani, respectiv la ora 12.00. Primarul Mihai Chirica a pus decalajul pe seama încălzirii vremii – câteva grade peste 0 la miezul zilei – dar cel puțin la fel de bun este motivul prezenței președintelui Nicușor Dan, care vine la Iași de la locul celorlalte manifestări similare, Focșani.

Primarul Iașului a menționat prezența șefului statului, dar a adăugat, răspunzând unei întrebări, că președinta Republicii Moldova nu va veni sâmbătă la Iași. „E un moment care trebuie tratat ca atare, având în vedere contextul internațional și declarațiile foarte belicoase din partea Federației Ruse”, a subliniat el.

Din acest motiv, ceremonia din Piața Unirii se va derula într-un format solemn, scena oficială fiind și ea amplasată nu lângă Hotelul Traian, ca până acum, ci la marginea esplanadei, lângă punctul de acces în pasajul subteran. Astfel, VIP-urile se vor putea adresa mulțimii din piață, apoi, fără să coboare, vor putea să se întoarcă cu fața spre intersecția străzilor Arcu și Cuza Vodă cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt ca să privească defilarea militarilor înainte să se prindă în Hora Unirii.

Programul manifestărilor

12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea I

(Vision Art Academy, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților Iași, Corul Marii Uniri, Beatrice Duca, Margareta Clipa, Ansamblul Folcloric al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc)

14:45 – Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase;

15:00 – Manifestări oficiale, odată cu sosirea președintelui Nicușor Dan:

Salutul Drapelului de luptă

Intonarea Imnului Național de către Corul Marii Uniri și Muzica Militară

Te Deum și Cuvânt de binecuvântare (Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică de Iași)

Discursurile oficialităților centrale şi locale

Depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Parada militară

16:20 – Intonarea și desfășurarea „Horei Unirii”

16:30 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea a II-a (Veta Biriș, Ion Paladi)

În intervalul 18:00-19:00 va avea loc tradiționala Retragere cu torțe a militarilor din Garnizoana laşi și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne pe traseul Muzeul Unirii – Piaţa Unirii – Bulevardul și Pietonalul Ştefan cel Mare și Sfânt – Palatul Culturii.

Câteva reguli de respectat

Primarul Iașului a îndemnat ieșenii să participe la manifestările de mâine, făcând apel la respect și la o atitudine sobră și civilizată, potrivită celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. De altfel, Mihai Chirica a făcut cunoscut faptul că solicitările pentru adunări publice și alte manifestări au primit aprobare să se țină doar până la ora 12.

Accesul în Piața Unirii va fi controlat de forțele de ordine, astfel că cine va dori să intre în zona evenimentelor trebuie să nu fie în stare de ebrietate și să nu aibă asupra sa băuturi alcoolice, droguri, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive pentru șocuri electrice și alte materiale contondente.

La fel ca într-o zi de alegeri, comercializarea și consumul de băuturi alcoolice pe o rază de 500 de metri vor fi interzise în cursul zilei de sâmbătă, între orele 7:00 și 19:00.

Primarul Iașului a mai spus că voluntarii vor împărți participanților stegulețe și cocarde tricolore, dar și ceai cald.

Restricții de circulație și măsuri de ordine publică

Desfășurarea ceremoniei din Piața Unirii aduce cu sine, ca de fiecare dată, restricții de circulație și măsuri de ordine publică suplimentare.

Astfel, circulația rutieră și a mijloacelor de transport public în zona centrală va fi restricționată

între orele 10:00 și 18:00, pe următoarele artere: bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt (tronsonul cuprins între Piața Unirii și strada I.C. Brătianu), strada I.C. Brătianu (tronsonul cuprins între bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi strada Agatha Bârsescu), strada Cuza Vodă (tronsonul cuprins între strada I.C. Brătianu şi (Piața Unirii), strada Arcu (tronsonul cuprins între Piața Unirii şi strada Gavriil Musicescu), strada Gavriil Musicescu (tronsonul cuprins între str. Arcu şi Piaţa Eminescu/ Fundație), pasajul Mitocul Maicilor (tronsonul cuprins între bulevardul Independenței și strada Alexandru Lăpuşneanu) şi strada 14 Decembrie 1989.

Mai mult, parcările Mitocul Maicilor și Piața Unirii (în fața fostului cinema Victoria) vor fi închise în perioada 22-25 ianuarie, respectiv în zilele de 23-24 ianuarie.

Totodată, pe durata Retragerii cu torțe, circulația va fi restricţionată sâmbătă seară, între orele 18:00 și 18:30, pe traseul str. Alexandru Lăpuşneanu – Piaţa Unirii – bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt – esplanada Palatului Culturii.