Zonele de agrement ale Iașului așteaptă... grătarele   

Se apropie 1 Mai, iar Iașul intră din nou în acea stare de fierbere anuală care transformă orașul într-un imens teatru al grătarelor, al fumului gros ridicându-se peste cartiere și al drumurilor aglomerate spre aceleași puncte clasice de „evadare”: Ciric, C.A. Rosetti, Cetățuia și toate poienile împădurite care, pentru câteva zile, încetează să mai fie liniștite și devin epicentrul unei adevărate invazii urbane.

Orașul se golește și se umple în același timp: se goleşte de rutina cotidiană și se umple de oameni, de mașini, de coolere, de grătare improvizate și de acea febră colectivă a începutului de sezon estival, când fiecare colț de iarbă devine teritoriu disputat. Nimic nu mai rămâne „neocupat” – fiecare zonă verde devine brusc importantă, fiecare loc de parcare devine o victorie, fiecare spațiu sub un copac devine o mică tabără de weekend.

A început curățenia la Ciric

A mai rămas puțin timp până la data de 1 Mai, când ieșenii vor fi prezenți în toate zonele de agrement din oraș, unde vor da startul sezonului estival. Acest moment reprezintă o provocare și pentru cei care au grijă de locurile în care cetățenii vor aprinde grătarele și vor sta la picnic, în aer liber. Astfel, Salubris SA a anunțat că a demarat deja o amplă acțiune de curățenie în zona Ciric, unde mii de persoane sunt așteptate să ajungă pe 1 Mai. „Echipele Salubris SA desfășoară, de 1 Mai, o amplă acțiune de curățenie în zona Ciric, unul dintre cele mai frecventate locuri de relaxare din Iași. Intervențiile vizează igienizarea spațiilor verzi, colectarea deșeurilor și pregătirea zonei pentru minivacanța de început de mai. Reprezentanții companiei îi încurajează pe ieșeni să contribuie la menținerea curățeniei, aruncând deșeurile doar în locurile special amenajate și respectând natura. Prin implicarea tuturor, orașul poate rămâne un spațiu curat și primitor pentru petrecerea timpului liber”, transmit reprezentanții Salubris SA.

Totodată, Salubris SA anunță că, în data de 1 Mai 2026, nu va fi program cu publicul la sediul din Șoseaua Națională nr. 43. Reprezentanții companiei recomandă utilizarea metodelor alternative de plată a serviciilor de salubritate, precum plata la ghișeele băncilor partenere, debit direct, transfer bancar, internet banking, ATM sau prin rețelele de plată partenere. Activitatea de colectare a deșeurilor și salubrizare a domeniului public va funcționa normal, fără întreruperi. Începând cu 4 mai 2026, programul cu publicul va reveni la orar obișnuit.

Micii, monedă de aur culinară

În supermarketuri și carmangerii, atmosfera nu este mai liniștită. Dimpotrivă, începe asaltul tăcut al cumpărătorilor care știu că, în câteva zile, micii vor deveni monedă de aur culinară. În preajma zilei de 1 Mai, stocurile dispar rapid, uneori înainte de prânz, iar rafturile rămân golite într-un ritm care prinde prin surprindere chiar și comercianții obișnuiți cu aglomerația de sărbători. Totul se transformă într-o cursă contra cronometru: cine a prins marfă, a câștigat 1 Mai-ul; cine a întârziat, intră în zona improvizațiilor. „De când au crescut temperaturile, în fiecare weekend, stocurile de carne pentru grătar se epuizează extrem de rapid. De exemplu, am întâmpinat situații în care s-au terminat micii pe care îi aveam în magazin la ora 11 dimineața. Și nu ne referim doar la magazinul nostru, vorbim despre aproape toate supermarkiturile pe care le avem în oraș. De 1 Mai vom fi aprovizionați mult mai bine cu produsele de carne care vor fi la mare căutare. Știm ce înseamnă pentru români această dată și știm că mulți dintre ei, care vor rămâne în oraș, își vor petrece zilele libere la grătar, cu prietenii și familia. Cu toate acestea, îi sfătuim pe clienți să se aprovizioneze din timp, cu o zi sau două înainte de 1 Mai, pentru a nu avea parte de surprize neplăcute în ziua respectivă. Ne așteptăm la vânzări record la produsele de carne”, a precizat reprezentantul unui supermarket din Iași.

Bucătarii și medicii, semnale de alarmă

În acest decor de pregătiri febrile, specialiștii vin cu avertismente care par să tempereze entuziasmul general, dar care, în realitate, se pierd adesea în zgomotul colectiv al sărbătorii. Bucătarii explică ordinea „corectă” a grătarului, ca și cum ar încerca să introducă disciplină într-un ritual dominat de instinct și improvizație. „Ordinea în care punem alimentele pe grătar este extrem de importantă. Când jarul este pregătit, trebuie să așezăm carnea de porc sau de pui, după ce aceasta a fost pregătită corespunzător. După ce aceste alimente sunt gata, pe grătar trebuie să fie așezați micii și cârnații, întrucât au un timp mult mai scurt de gătire. Astfel, vor rămâne mai suculenți și vor fi foarte gustoși. Peștele trebuie să fie ultimul preparat pus pe grătar, deoarece mirosul persistent se va impregna în grătar și va influența și gustul celorlalte alimente. Legumele trebuie să fie așezate pe grătar imediat după ce este gata carnea, când jarul este pe terminate. Acestea trebuie lăsate aproximativ 10 minute, la foc mic”, spune un bucătar ieșean.

În paralel, medicii trag semnale de alarmă, avertizând asupra exceselor care transformă sărbătoarea într-un traseu direct către Unitatea de Primiri Urgențe. Mâncare alterată, alcool în exces, expunere la soare, neglijarea tratamentelor – toate acestea revin an de an în același scenariu previzibil, ca un refren medical al fiecărui 1 Mai. Și totuși, avertismentele par să se lovească de aceeași realitate implacabilă: entuziasmul colectiv al sărbătorii.

Autoritățile pentru protecția consumatorilor completează tabloul cu propriul lor set de recomandări, avertizând asupra produselor neconforme, a etichetelor suspecte și a riscurilor ascunse din spatele unei mese aparent banale de picnic. Dar în iureșul general, aceste mesaje devin doar un fundal administrativ al unei sărbători care se desfășoară oricum, după propriile reguli.

***

Așa arată, an de an, 1 Mai în Iași: un amestec de libertate, aglomerație, instinct gastronomic și avertismente ignorate, o explozie controlată de oameni care vor, pentru câteva zile, să transforme orașul într-un mare picnic colectiv. Iar când fumul se ridică peste păduri și parcuri, peste mese improvizate și râsete, rămâne aceeași imagine familiară: o societate care știe exact riscurile, dar alege, cu o încăpățânare aproape ritualică, să le repete. Carmen DEACONU, Cristian ANDREI