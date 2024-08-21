1.500 de tineri ortodocși se întâlnesc la Iaşi

A patra „Întâlnire a Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM) are loc în perioada 26-28 august. Organizatorul evenimentului este Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. La eveniment sunt așteptați 1500 de tineri cu vârste între 14 şi 25 de ani, din Arhiepiscopia Iașilor (județele Iași, Botoșani și Neamț), Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Episcopia Hușilor. De asemenea, din Republica Moldova vor veni tineri din Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți, Episcopia Basarabiei de Sud. Din Ucraina vor veni tineri din Mitropolia Cernăuților și Bucovinei.

Tema acestei ediții se intitulează: „Ce pot face pentru vindecarea aproapelui meu?” „Iașul va fi și în acest an gazdă pentru 1500 de tineri din Moldova istorică, tineri care vin cu bucurie dar și cu multe așteptări. Mulți dintre participanți sunt adolescenți, iar de felul în care îi vom primi poate depinde, între altele, și alegerea de a studia la una dintre facultățile ieșene. Tinerii vor intra în contact cu latura spirituală și cu cea culturală a cetății Iașului, dar și cu felul în care ieșenii îi vor întâmpina. Printre evenimentele publice care pot fi de interes și pentru cei din oraș se numără conferința cu Părintele Pimen Vlad, din prima zi a evenimentului, precum și concertul din a doua zi, ambele având loc în Grădina Palas Mall”, spune arhimandritul. Nicodim Petre, Consilier al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

Deschiderea oficială a celei de-a patra „Întâlniri a Tinerilor Ortodocși din Moldova” are loc luni, 26 august, de la ora 12, în Catedrala Mitropolitană.

În timpul evenimentului au loc patru sesiuni de dialog și dezbateri. Părintele Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos va avea o conferință în Grădina Palas Mall (accesul este liber pentru toată lumea).

De asemenea, vor fi cinci conferințe de tip TEDx cu arhimandritul Nicodim Petre - „Ce pot face pentru vindecarea aproapelui meu?”, preotul Dragoș și Daniela Bălinișteanu - „Familia creștină - sursă de vindecare a comunității”, lect.dr. Smaranda Buju - „Ce gândesc tinerii despre relații?”, Andreea Ogăraru - „Cine trebuie să devii ca să îți împlinești visul de a avea și cariera și familie?” și Andrei-Mihai Nicolae - „Dependența digitală: începutul și sfârșitul dependențelor contemporane”.

Un concert susținut de Ansamblul Cameral de Muzică Veche „Anton Pann” și „Trupa de Weekend” va fi organizat marți, 27 august, de la ora 19:00, în Grădina Palas Mall (accesul este liber pentru toată lumea);

Miercuri, în ultima zi de festival va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească și Festivitatea de închidere, de ora 09:00, în Catedrala Mitropolitană. Laura RADU