13 ofertanți intră în cursa pentru unul dintre cele mai strategice contracte din Moldova

Nu mai puțin de 13 oferte au fost depuse pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul 3 al Autostrăzii A8 de la Moțca la Ungheni - segmentul vital care leagă Lețcani de Iași. Este un moment-cheie, care poate decide ritmul și, mai ales, calitatea unuia dintre cele mai așteptate proiecte rutiere din regiune.

Valoarea contractului – aproximativ 56 de milioane de lei – nu spune întreaga poveste. Miza reală este mult mai mare: controlul tehnic și calitativ asupra unui proiect de aproape 4 miliarde de lei, într-o perioadă de implementare care se întinde pe nu mai puțin de 110 luni. Practic, aproape un deceniu în care fiecare detaliu contează.

Competiție acerbă: giganți ai ingineriei, dar și asocieri surpriză

Lista celor 13 ofertanți este un adevărat „who’s who” al industriei de consultanță și inginerie, cu nume consacrate, dar și consorții complexe formate din firme românești și internaționale. De la jucători cu experiență globală până la asocieri mai puțin cunoscute, toate își dispută rolul de arbitru tehnic al lucrărilor.

Această diversitate arată nu doar interesul crescut pentru proiect, ci și presiunea uriașă care planează asupra implementării sale. Pentru că, dincolo de execuție, supervizarea este cheia care poate face diferența între o autostradă construită exemplar și una care va genera probleme ani la rând.

Rolul supervizorului nu este unul decorativ. Este, în esență, garantul calității și al respectării termenelor. De la verificarea proiectelor tehnice până la monitorizarea zilnică a execuției, fiecare etapă trece prin filtrul acestuia.

Responsabilitățile sunt uriașe: controlul calității lucrărilor prin sisteme certificate, alidarea proiectelor și a soluțiilor tehnice, prezența în teren în momentele-cheie ale execuției, raportarea constantă către autorități, supravegherea respectării termenelor contractuale.

Tronsonul critic: 17,7 kilometri de infrastructură complexă

Segmentul Lețcani–Iași nu este unul oarecare. Cei 17,7 kilometri includ o infrastructură extrem de complexă: 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere majore.

Este un traseu care va redefini accesul în municipiul Iași și va schimba radical dinamica traficului din zonă. Practic, acest tronson este cheia conectării Moldovei la rețeaua mare de autostrăzi.

Execuția lucrărilor este deja în mâinile gigantului spaniol FCC Construccion, care a câștigat contractul de aproape 3,93 miliarde de lei. Însă fără o supervizare riguroasă, chiar și cele mai solide companii pot întâmpina dificultăți. Daniel BACIU