* creșterile de impozite din 2026, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate neuniform pe ghișeul.ro, au produs situații în care contribuabilii au descoperit târziu sume duble sau chiar triple față de anul trecut * în județul Neamț, Prefectura a constatat neconformități la peste 20 de UAT-uri și a cerut corectarea rapidă a hotărârilor și a calculelor trimise către populație

Începutul de an fiscal a venit cu nervi întinși pentru mii de oameni: notificări întârziate, platforme cu afișări contradictorii și surpriza unor sume majorate brusc. În Neamț, problema a căpătat o formă rară: peste 20 de consilii locale au fost prinse cu decizii greșite în stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 2026, iar Prefectura a cerut corecturi urgente.

Verificările au indicat, potrivit informărilor publice, erori și neconformități în zone sensibile: aplicarea scutirilor pentru persoanele cu handicap, calculul impozitului pe clădiri, taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, coeficienți de corecție folosiți la stabilirea impozitelor, precum și taxa de salubrizare pentru locuințele temporare. Pe listă apar și probleme legate de limitele amenzilor (neindexare, reduceri aplicate nelegal sau cote stabilite incomplet față de intervalele din Codul Fiscal).

Localitățile menționate ca fiind prinse pe picior greșit sunt Ion Creangă, Români, Urecheni, Săvinești, Tașca, Poienari, Bălțătești, Răucești, Cordun, Bârgăuani, Pipirig, Dumbrava Roșie, Tupilați, Drăgănești, Făurei, Boghicea, Tarcău, Poiana Teiului, Stănița și Moldoveni.

Efectul în teren e previzibil: contribuabilii văd în conturi sau la ghișeu valori care nu se potrivesc cu așteptările, iar primăriile sunt obligate să refacă hotărâri, anexe și calcule, într-o perioadă în care încasările locale contează pentru bugete, investiții și cofinanțări. În paralel, presiunea publică crește, mai ales pe subiectul scutirilor și al regimului fiscal aplicat persoanelor cu dizabilități — temă care a generat deja dezbatere națională la începutul lui 2026.

Pentru oamenii care se tem că au primit impuneri greșite, specialiștii fiscali recomandă verificarea detaliilor (baza de calcul, coeficienți, scutiri, categoria clădirii/terenului, număr de luni de utilizare în cazul locuințelor temporare) și solicitarea în scris a recalculării, acolo unde există discrepanțe evidente între situația reală și suma stabilită. În Neamț, miza imediată este ca primăriile vizate să corecteze rapid erorile, astfel încât contribuabilii să nu plătească sume neconforme sau să nu fie puși pe drumuri pentru rectificări făcute din mers.