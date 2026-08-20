27.000 de lei peste salariu la primul job. Cine ia banii la Iași

* absolvenții care intră pentru prima dată pe piața muncii pot primi, în anumite condiții, până la 27.000 de lei în doi ani, separat de salariu * AJOFM Iași anunță noua primă de stabilitate

Pentru un tânăr aflat la primul loc de muncă, sprijinul poate ajunge la 1.000 de lei pe lună în primul an și la 1.250 de lei lunar în al doilea. În total, 27.000 de lei. Într-un județ universitar precum Iașul, unde mii de tineri termină anual liceul sau facultatea, măsura poate avea un impact important. Datele de până acum arată însă că accesarea stimulentelor pentru absolvenți rămâne redusă.

27.000 de lei în doi ani pentru primul loc de muncă

Noua primă de stabilitate este una dintre cele mai consistente măsuri financiare destinate tinerilor care intră pe piața muncii. Absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și se angajează pentru prima dată, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, pot primi 1.000 de lei în fiecare lună din primul an și câte 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea.

La finalul celor doi ani, suma ajunge la 27.000 de lei, bani acordați separat de salariul plătit de angajator. Raportat la întreaga perioadă, sprijinul înseamnă în medie 1.125 de lei în plus în fiecare lună.

Prima nu ajunge însă automat la orice absolvent. Beneficiarii trebuie să îndeplinească statutul și condițiile stabilite de legislația privind ocuparea forței de muncă și să fie înregistrați în evidențele agenției înainte de angajare. Tocmai acest pas administrativ poate face diferența între un tânăr care intră în program și unul care pierde sprijinul.

În 2025, prin măsurile AJOFM Iași au fost încadrate în muncă 6.378 de persoane. În același an, numai 18 absolvenți au primit prima de inserție, potrivit raportului anual al instituției. La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au participat sute de tineri, însă numărul celor care au ajuns să beneficieze de prime a rămas foarte mic.

Noul sprijin de 27.000 de lei ar putea schimba situația tocmai pentru că valoarea lui este mult mai mare decât a vechilor stimulente. Pentru un absolvent aflat la început de drum, suma poate însemna plata chiriei pentru o perioadă lungă, bani pentru transport, cursuri profesionale sau pur și simplu o plasă financiară în primii doi ani de muncă.

Absolvenții mai pot primi 1.980 de lei la angajare

Prima de stabilitate nu este singurul sprijin disponibil. Absolvenții care se înregistrează la AJOFM și se angajează în condițiile prevăzute de lege pot primi și prima de inserție de 1.980 de lei.

AJOFM Iași atrage atenția asupra termenului de 60 de zile de la absolvire pentru înregistrarea în evidențele agenției. Pentru absolvenții de liceu, perioada începe din ziua următoare absolvirii, indiferent dacă Bacalaureatul a fost sau nu promovat.

Termenul este important deoarece înscrierea la agenție deschide accesul nu doar la prime, ci și la servicii gratuite de mediere, consiliere profesională și formare.

Dan DIMA



