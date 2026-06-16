Tinerii artiști și sportivi din Iași pot solicita până la 10.000 de lei pentru echipamente, instrumente, pregătire și deplasări la competiții. În ultimele două ediții, pe listele oficiale au apărut 27 de proiecte din județ.

Iașul are deja o prezență importantă în Programul MOL de promovare a talentelor. În edițiile din 2024 și 2025, 27 de proiecte depuse de tineri artiști, sportivi sau echipe din județ au primit finanțare integrală ori parțială. O nouă sesiune de înscrieri este deschisă până pe 28 iunie 2026, iar suma maximă care poate fi cerută pentru un proiect ajunge la 10.000 de lei.

Unsprezece proiecte ieșene au fost selectate în 2025

Listele publicate de Fundația Pentru Comunitate arată că, în ediția din 2025, au fost finanțate 11 proiecte provenite din județul Iași.

La categoria artă au fost selectați Alexandra Grigore, pentru coregrafie, Darius Eduard Petrișor, pentru fagot, și Claudiu Alexandru Șuțu, pentru saxofon.

În domeniul sportului au primit sprijin gimnasta Răutu Bianca Larisa Ștefania, jucătorul de tenis de masă Andrei Iustinian Țibîrnă și Constantin Tudosa, care practică escalada la Păun. Pe listă apare și echipa de goalball a Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos.

Alți patru beneficiari din Iași au fost incluși în categoria rezervată tinerilor care au depășit vârsta de 18 ani și au mai fost susținuți prin program: scrimerul Casian Cîdu, pianistul Mario Victor Lucaci, saxofonistul Giulian Ioan Lupu și pictorul Andrei Pennazio. Numărul persoanelor sprijinite poate fi mai mare decât cel al proiectelor, deoarece echipele și ansamblurile sunt înscrise ca o singură aplicație.

Șaisprezece proiecte din județ, finanțate în 2024

Ediția din 2024 a adus finanțări pentru 16 proiecte legate de Iași. În domeniul artistic au fost selectați Alexandra Grigore, Mario Victor Lucaci, Giulian Ioan Lupu, Darius Eduard Petrișor, violoniștii Alexandru și Valentin Rotar, precum și pianista Ana Karina Voion. Lista sportivilor a inclus scrimerul Casian Cîdu, perechea de dans sportiv formată din Ana Colbu și Iannis Andrei Sabie Cristel, judocanul Tudor Ilie Moșoi din Oșoi, atleta Maria Victoria Radu și canotoarea Denisa Mihaela Vasilica din Bădeni. La categoria peste 18 ani au fost finanțați șahista Miruna Daria Lehaci, pictorul Andrei Pennazio, scrimera Amalia Elena Stan și atleta Ioana Sabina Știrbu. În total, listele oficiale din ultimii doi ani cuprind 27 de proiecte din Iași. Cifra nu reprezintă însă 27 de persoane distincte, deoarece unii beneficiari au obținut finanțare în ambele ediții, iar anumite proiecte au fost depuse de echipe sau perechi.

Cine poate cere finanțare în 2026

Ediția a 21-a a programului are un buget național de 560.000 de lei. Din această sumă, 220.000 de lei sunt destinați sportului, 200.000 de lei artelor și 140.000 de lei categoriei pentru tinerii trecuți de 18 ani care au beneficiat de sprijin în edițiile precedente. Pot aplica sportivi și artiști cu vârste între 8 și 18 ani, individual sau în cadrul unor echipe și ansambluri. Pentru ediția din 2026 sunt eligibili elevii născuți în perioada 1 ianuarie 2008–31 decembrie 2018.

Un proiect poate primi cel mult 10.000 de lei. Finanțarea poate fi folosită pentru cumpărarea instrumentelor muzicale, materialelor artistice și echipamentelor sportive, dar și pentru transportul la concursuri, festivaluri, cursuri, tabere, cantonamente sau alte stagii de pregătire.

Aplicația trebuie să conțină performanțele obținute în ultimii doi ani, recomandarea profesorului ori a antrenorului, obiectivele pentru perioada următoare și un buget justificat. Proiectele se depun online până pe 28 iunie 2026.

În cele 20 de ediții încheiate, programul a susținut la nivel național 4.086 de tineri, prin 3.184 de proiecte. Valoarea totală a finanțărilor acordate a depășit 7,7 milioane de lei.

Dan DIMA