Potrivit celor mai recente date publice disponibile, 295 de copii din județul Iași figurau ca adoptabili în evidențele DGASPC Iași. În spatele acestei cifre nu sunt doar dosare, anchete sociale și proceduri. Sunt copii care au nevoie de stabilitate, afecțiune și siguranța unei case în care să nu mai trăiască provizoriu.

Datele devin și mai apăsătoare în contextul Zilei Naționale pentru Adopție, celebrată în fiecare an pe 2 iunie. Este ziua în care se vorbește despre dreptul copilului de a crește într-o familie, dar și despre responsabilitatea adulților care aleg să devină părinți prin adopție.

La Iași, 125 de familii dețineau atestat de adopție, potrivit acelorași date. Dintre acestea, 34 obținuseră atestatul în 2025, iar alte 13 familii se aflau în etapa de evaluare. Chiar și așa, diferența rămâne mare: aproape 300 de copii aveau nevoie de o familie, în timp ce numărul familiilor pregătite să adopte era mult mai mic.

De ce nu ajung mai repede copiii la părinți adoptivi

Adopția nu este o simplă potrivire între o familie care își dorește un copil și un copil care are nevoie de părinți. Procesul este atent verificat, pentru că în centrul lui trebuie să fie interesul copilului, nu dorința adultului.

Unii copii sunt foarte mici și pot fi integrați mai ușor într-o familie. Alții sunt mai mari, au frați, probleme medicale, întârzieri în dezvoltare sau traume emoționale. Pentru aceștia, găsirea unei familii potrivite poate fi mai dificilă.

Multe familii pornesc la drum cu un profil clar al copilului pe care și-l doresc: vârstă mică, stare bună de sănătate, fără frați, fără nevoi speciale. Realitatea sistemului este însă mai complicată. Nu toți copiii adoptabili se încadrează în aceste criterii, iar acest lucru face ca unii dintre ei să rămână mai mult timp în așteptare.

91 de familii erau pe lista de așteptare

În județul Iași, 91 de familii se aflau pe lista de așteptare pentru adopție, potrivit datelor publice disponibile. Lista este dinamică, pentru că familiile pot modifica, în timp, disponibilitatea privind vârsta copilului, numărul de frați sau anumite probleme de sănătate.

Aceste schimbări pot conta enorm. Uneori, o familie care inițial își dorea un singur copil ajunge să accepte doi frați. Alteori, adulții înțeleg că un copil mai mare are aceeași nevoie de iubire ca un bebeluș. În astfel de cazuri, adopția nu înseamnă doar schimbarea vieții unui copil, ci și păstrarea unei legături de familie care altfel s-ar putea rupe.

Pentru copiii care cresc în sistemul de protecție, timpul nu trece la fel ca pentru adulți. O lună poate însemna o nouă dezamăgire. Un an poate însemna o copilărie care se scurge fără părinți. De aceea, fiecare familie atestată poate deveni o șansă reală pentru un copil care așteaptă.

Ce presupune adopția la Iași

Familiile sau persoanele care vor să adopte trebuie să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași sau unui organism privat autorizat. Urmează evaluarea socială și psihologică, pregătirea pentru adopție și verificarea condițiilor în care ar urma să crească un copil.

Atestatul de adopție nu este o formalitate. El confirmă că familia are resursele emoționale, morale și materiale pentru a primi un copil. Specialiștii evaluează nu doar locuința și veniturile, ci și motivația, stabilitatea relațiilor, disponibilitatea de a răspunde nevoilor copilului și capacitatea de a gestiona perioadele dificile.

Pentru un copil adoptat, adaptarea nu se produce peste noapte. Unii copii vin cu frici, tăceri, neîncredere sau comportamente greu de înțeles. Au nevoie de timp, răbdare și adulți care nu pleacă atunci când apar primele greutăți.

Adopția nu este milă. Este asumare

Adopția nu trebuie privită ca un gest de milă, ci ca o formă profundă de responsabilitate. Un copil nu are nevoie de salvatori, ci de părinți. Are nevoie de oameni care îl aleg nu pentru că le este milă de el, ci pentru că sunt pregătiți să-i ofere o familie.

Pentru un copil adoptabil, „acasă” înseamnă mai mult decât un spațiu. Înseamnă cineva care îl duce la școală, îl ține de mână la medic, îl ascultă când tace și rămâne lângă el când îi este greu. Înseamnă continuitate, siguranță și sentimentul că nu mai este mutat dintr-un loc în altul.

La Iași, aproape 300 de copii figurau ca adoptabili în cele mai recente date publice disponibile. Nu au nevoie de o soluție temporară, nu de o promisiune, nu doar de o vizită. Au nevoie de o familie.

Ziua Adopției, între cifre și povești de viață

Ziua Națională pentru Adopție, celebrată pe 2 iunie, readuce în atenție copiii care trăiesc în sistemul de protecție și familiile care pot schimba destine. Pentru Iași, cele mai recente cifre publice arată o realitate greu de privit rece: 295 de copii adoptabili, 125 de familii atestate, 34 de atestate obținute în 2025 și 13 familii aflate în evaluare.

Dincolo de statistici, rămâne o întrebare simplă și grea: câți dintre acești copii vor avea, în curând, o casă a lor?

Pentru fiecare copil adoptat, lumea se schimbă radical. Nu mai este doar „un caz”. Nu mai este doar „un minor aflat în sistem”. Devine fiu, fiică, frate, soră, nepot, elev, copil cu zi de naștere sărbătorită în familie și cu cineva care îl așteaptă acasă.

Iar pentru copiii din Iași care încă așteaptă, adopția nu este o procedură. Este șansa de a începe viața din nou.

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