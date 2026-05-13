Cel mai vechi muzeu al copiilor din țară va găzdui pe 31 mai un eveniment dedicat Zilei Copilului. Aproximativ 300 de copii sunt așteptați la ateliere, momente artistice, jocuri și activități educative, într-un program detaliat, pentru care șefii județului au alocat 29.250 de lei.

Alegerea Bojdeucii dă evenimentului o miză aparte. Spațiul din Țicău este legat direct de universul copilăriei și de poveștile lui Ion Creangă, fiind unul dintre reperele culturale și afective ale Iașului.

Programul mizează pe activități practice, prin care copiii vor putea intra în contact cu artele, meșteșugurile și jocurile educative. Vor fi organizate ateliere de olărit, pictură pe linguri de lemn, confețiionare de păpuși și sesiuni de cusut. Activitățile sunt gândite astfel încât copiii să lucreze direct, să experimenteze și să descopere forme de creativitate dincolo de zona ecranelor.

Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale va aduce ateliere inspirate din meșteșuguri și artă populară. DGASPC Iași va coordona activități de olărit și cusut.

În același program, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” și ApaVital vor propune activități interactive cu miză educativă, adaptate vârstei copiilor.

Magie, teatru și personaje de poveste

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, care va susține un moment teatral pentru publicul tânăr.

Ansamblul Artistic „Constantin Arvinte” și Școala Populară de Arte „Titel Popovici” vor aduce momente artistice, inclusiv prin participarea ansamblului de copii „Florile Moldovei”.

Copiii vor avea parte și de pictură pe față. În program este inclus și un spectacol de magie de 30 de minute, conceput ca moment interactiv.

Copiii din centrele DGASPC, alături de publicul larg

La activități sunt așteptați și copiii din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC Iași. Aceștia vor lua parte la activități împreună cu ceilalți copii prezenți la eveniment.

Evenimentul este organizat printr-un protocol de colaborare între instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Iași. Pentru cei aproximativ 300 de copii așteptați, Ziua Copilului la Bojdeucă va însemna trei ore de ateliere, joacă, spectacole și întâlnire cu lumea poveștilor lui Creangă.

Dan DIMA