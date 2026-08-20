49.840 de lei de la CJ pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva!

* CJ estimează un grup țintă de 300.000 de turiști și pelerini, din România și din străinătate, care ar urma să ajungă la Iași în perioada sărbătorii * practic, municipiul se pregătește pentru o adevărată invazie de oameni, într-unul dintre cele mai aglomerate momente ale anului

Iașul se pregătește din nou pentru una dintre cele mai mari desfășurări de forțe din an, iar Consiliul Județean Iași propune alocarea a 49.840 de lei din bugetul județului pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea Sfintei Parascheva”, programat în perioada 8-15 octombrie 2026.

Solicitarea a venit din partea Arhiepiscopiei Iașilor - Centrul Cultural Misionar Doxologia, printr-o cerere înregistrată la CJ Iași pe 27 iulie. Banii ar urma să fie acordați în baza unui acord de cooperare pentru realizarea în parteneriat a evenimentului.

Documentul estimează un grup țintă de 300.000 de turiști și pelerini, din România și din străinătate, care ar urma să ajungă la Iași în perioada sărbătorii. Practic, municipiul se pregătește pentru o adevărată invazie de oameni, într-unul dintre cele mai aglomerate momente ale anului.

Cel mai mare pelerinaj ortodox din sud-estul Europei

Potrivit referatului, Iașul devine în această perioadă gazda celui mai mare pelerinaj ortodox din sud-estul Europei și își consolidează statutul de „Capitală Spirituală a României”. Evenimentul nu înseamnă însă doar slujbe și pelerinaj, ci și o serie de manifestări culturale și liturgice, menite să promoveze istoria, spiritualitatea și valorile creștine.

Documentul trimis spre aprobare invocă și dimensiunea istorică a cultului Sfintei Cuvioase Parascheva, ale cărei moaște au fost aduse la Iași în secolul al XVII-lea, în timpul mitropolitului Varlaam și al domnitorului Vasile Lupu.

Dincolo de componenta religioasă, autoritățile județene mizează și pe impactul turistic și cultural al evenimentului. Sute de mii de oameni înseamnă cazare, restaurante, transport, comerț și servicii, dar și o presiune uriașă asupra infrastructurii orașului.

Aici apare însă și partea mai puțin confortabilă. Un număr estimat de 300.000 de persoane într-o singură perioadă pune o presiune enormă pe trafic, parcări, transport public, salubritate și siguranță. Iașul va trebui să gestioneze nu doar fluxurile de pelerini, ci și activitatea normală a orașului, într-o perioadă în care centrul și zona Catedralei Mitropolitane devin extrem de aglomerate.

Suma de 49.840 de lei pare mică raportat la amploarea evenimentului

Finanțarea publică ridică însă, inevitabil, întrebări privind modul în care sunt prioritizate cheltuielile județului și care sunt beneficiile concrete pentru comunitate.

Pentru Consiliul Județean, argumentul este însă clar: evenimentul are interes public județean, atrage sute de mii de vizitatori și contribuie la promovarea Iașului ca destinație spirituală și culturală.

Proiectul urmează să fie dezbătut și aprobat de plenul CJ Iași.

Până atunci, un lucru este cert: în octombrie, Iașul se pregătește din nou să devină centrul atenției naționale și unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. Iar pentru Sărbătoarea Sfintei Parascheva, Consiliul Județean este gata să pună pe masă aproape 50.000 de lei.

Carmen DEACONU