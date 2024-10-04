50.000 de crizanteme vor împodobi orașul, de hram

An de an, cei de la Servicii Publice din Iași pregătesc în serele Primăriei zeci de mii de flori pentru perioada Sărbătorilor Iașului. Anul acesta, 50.000 de crizanteme din 25 de soiuri, în 10 culori, vor îmbrăca centrul orașului. Se muncește din primăvară pentru ca acestea să fie gata acum. Nu lipsesc nici noutățile: un păun de câțiva metri, făcut din plante și flori, îi va întâmpina pe pelerini.

Se muncește la foc continuu în serele de la Servicii Publice. Pentru crizanteme, munca a început în urmă cu aproape 5 luni, în mai. Iar forile abia acum vor înflori... „Munca la serele noastre nu se oprește niciodată. Teoretic, pentru producția de crizanteme ne-am apucat la sfârșitul primăverii. Avem anul acesta 50 de mii de crizanteme, iar jumătate sunt obținute din butași făcuți de noi. Noi suntem condiționați de sărbătorile Iașului pentru a fi înflorite. În acest an, după cum puteți vedea, vor fi înflorite și vor fi în cea mai mare splendoare chiar în perioada zilelor Iașului. Este o munca suficient de mare, nu numai munca de producere, cât mai ales munca de plantare a acestor flori”, explică Laurențiu Ivan, director Servicii Publice Iași.

„Păunul? E mult de lucru, trebuie îmbrăcat cât mai frumos, apoi colorat, îmbrăcat cu flori și după îl punem pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. La cât sunt de frumoase merită să le punem în valoare. Coada va fi făcută din varză și tufănele. Mai avem de lucru 4-5 zile”

„Anul adversă avem ceva nou, față de inimă și sfere. Acest păun îl avem! Lucrăm la el de câteva zile și mai avem. E mult de lucru, trebuie îmbrăcat cât mai frumos, apoi colorat, îmbrăcat cu flori și după îl punem pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. La cât sunt de frumoase, merită să le punem în valoare. Coadă va fi făcută din varză și tufănele. Mai avem de lucru 4-5 zile. Se simte altfel când muncim pentru pelerinaj. E ceva nou”, explică Petronela Trofin , angajată la Servicii Publice în Iași.

Aproape că nu e pelerin sau ieșean care să nu facă o fotografie, în această perioadă, în centrul Iașului. Florile viu colorate și figurinele interesante le atrag atenția imediat. Așa, Iașul a ajuns să fie considerat, în timp, un adevărat oraș al florilor. „E foarte frumos. E prima dată când vin la Sfânta Parascheva la Iași și e superb. Foarte frumos, suntem încântate”, spune o femeie venită în pelerinaj.

„De 20 de ani vin, e frumos. Mereu am admirat Iașul. E curățenie și frumos. Flori, foarte frumos, multe flori”, spune altă femeie.

„Arată frumos, e în pregătire și se lucrează. Se muncește mult la spațiile verzi. Se pun flori de toamna, tematice, în fiecare an se lucrează. Îmi dau o stare de bine, de plăcere. Este un oraș al florilor. Mulți fac poze, nu doar pelerinii, ci și ieșenii. Se amenajează frumos. E o stare de bucurie și sărbătoare. Eu lucrez chiar în centru și mă bucur să văd asta”, spune o ieșeancă.

Economia la bugetul local prin faptul că în loc să fie cumpărate florile sunt crescute în serele proprii se ridică la câteva sute de mii de lei anual, doar pentru florile pregătite cu ocazia Hramului Sfintei Parascheva.

Maria STANCU