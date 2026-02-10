6 din 10 copii sunt martori la cyberbullying

* agresiunile digitale nu mai sunt excepție, ci décor * 60% dintre copii spun că au fost martori la hărțuire online, iar aproape 80% navighează fără restricții de acces * peste o treime dintre copiii de 12–14 ani au profiluri publice, vizibile oricui * aproape jumătate au fost contactați de străini, iar în circa 30% dintre cazuri interacțiunile au fost deranjante sau inconfortabile, arată un studiu al organizației Salvați Copiii România

De mulți ani, copiii sunt online mult, singuri și la vedere. Peste 70% petrec minimum trei ore pe zi pe internet, iar pentru mulți „setările” sunt lăsate pe modul implicit – fără limite de timp, fără filtre și, adesea, fără conversații clare cu adulții. 66% spun că nu au nicio limită privind timpul petrecut online, iar accesul nelimitat la site-uri ajunge la aproape 80%. În acest vid de supraveghere, aplicațiile de control parental sunt rar utilizate, arată un studiu al organizației Salvați Copiii România.

Când profilul este public, riscul devine matematic. Peste o treime dintre copiii de 12–14 ani au conturi deschise, expuse oricui, iar contactul cu persoane necunoscute nu mai este o „întâmplare”, ci o rutină: aproape 1 din 2 copii declară că a fost abordat de un străin. Dintre cei contactați, aproximativ 30% au fost deranjați sau puși în situații inconfortabile. Reacția nu e, de cele mai multe ori, una de raportare: în fața pericolelor, mulți ignoră situația, iar doar 5% cer sprijinul unui adult.

Hărțuirea online se vede, se aude și se normalizează. 60% dintre respondenți spun că au asistat la cyberbullying, ceea ce înseamnă că violența digitală nu mai trăiește la marginea internetului, ci în centrul grupurilor, al comentariilor și al mesajelor. 68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător – un indicator de expunere repetată la materiale care pot speria, umili sau traumatiza, mai ales când sunt consumate fără „plasă de siguranță”.

Impactul emoțional e major: peste două treimi spun că au întâlnit conținut care i-a speriat, iar repetarea acestor episoade poate banaliza pericolul și reduce reflexul de a cere ajutor.

Un alt semnal de alarmă vine din zona reclamelor și a conținutului comercial agresiv. Expunerea la pariuri și jocuri de noroc online este descrisă drept alarmantă: trei sferturi dintre copii întâlnesc astfel de conținut. În același timp, publicitatea la substanțe interzise minorilor – alcool, nicotină, medicamente – ajunge la majoritatea copiilor, mai ales la adolescenții mai mari. Chiar dacă puțini declară achiziții online, vulnerabilitatea rămâne reală și arată cât de greu se controlează accesul.

Trendurile periculoase nu mai sunt o poveste de tabloid. Pentru 60% dintre copii, provocările riscante (challenge-uri) sunt vizibile în mod curent, iar o parte participă. În paralel, ascunderea activității online devine o practică relativ frecventă: 24% dintre copii recunosc că ascund sau au ascuns ce fac pe internet, mai ales băieții și adolescenții de peste 15 ani.

Clara DIMA