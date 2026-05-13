80 de cupluri care au rezistat împreună o jumătate de secol, premiate

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și spectaculoase momente publice ale anului. Zeci de familii care au rezistat împreună o jumătate de secol vor fi celebrate în cadrul unui eveniment devenit simbolic pentru oraș: cea de-a XXII-a ediție a Zilei Familiei.

Sâmbătă, 16 mai 2026, Parcul Expoziției se va transforma într-o adevărată scenă a emoției colective. Aproximativ 540 de familii din Iași care au aniversat 50 de ani de căsătorie în perioada 11 mai 2025 – 12 mai 2026 sunt așteptate la evenimentul organizat de Primăria Municipiului Iași prin Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.

În centrul ceremoniei se vor afla 80 de cupluri care vor fi premiate oficial de primarul Mihai Chirica, într-un gest care depășește simpla festivitate administrativă și devine o adevărată declarație despre identitatea profundă a orașului.

Într-un Iași care se schimbă amețitor, în care generațiile tinere pleacă în străinătate, iar relațiile devin tot mai fragile sub presiunea economică și socială, aceste familii reprezintă aproape o specie rară: oameni care au traversat împreună comunismul, anii de foamete și frig, Revoluția, tranziția violentă a anilor ’90, migrația copiilor spre Occident și transformarea radicală a societății românești.

Practic, fiecare cuplu premiat poartă în spate o jumătate de secol de istorie românească.

Programul evenimentului va începe la ora 11.00 cu primirea invitaților și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii, urmate de festivitatea oficială de premiere și de un recital special susținut de Ion Paladi, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din spațiul românesc.

În spatele diplomelor și premiilor simbolice de 500 de lei stau povești de viață care traversează cinci decenii de schimbări dramatice.

Evenimentul are și o puternică încărcătură istorică. Ziua Internațională a Familiei a fost instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția 47/237 adoptată la 23 septembrie 1993. România a decis marcarea oficială a zilei încă din 1994, însă Iașul a mers mult mai departe.

În 2003, Consiliul Local al Municipiului Iași a adoptat Hotărârea nr. 236/2003 prin care orașul a devenit primul din România ce a introdus premierea oficială a cuplurilor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie.

A fost un gest care părea aproape simbolic atunci, dar care astăzi capătă o greutate uriașă într-o societate în care rata divorțurilor crește constant, iar relațiile de lungă durată devin tot mai rare. Carmen DEACONU

Într-un nord-est afectat de depopulare și migrație masivă, astfel de evenimente devin și o încercare de a păstra ideea de comunitate și continuitate socială. Pentru multe familii, copiii și nepoții sunt deja plecați în Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie. Iar aceste ceremonii ajung să fie și momente de reconectare emoțională cu orașul în care și-au construit viața.

Sâmbătă, în Parcul Expoziției, Iașul nu va celebra doar niște diplome aniversare. Va celebra supraviețuirea unei generații care a ținut împreună familii, comunități și un oraș întreg timp de jumătate de secol.