„Culorile Maramureșului”, expuse la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă o nouă expoziție de artă dedicată maestrului Traian Bilțiu-Dăncuș, care aduce în prim-plan specificul cultural al regiunii Maramureș, sub titlul „Traian Bilțiu-Dăncuș: Culorile Maramureșului”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Art Safari și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației, fiind itinerat la Iași după un succes remarcabil în București. Expoziția va putea fi vizitată la Palatul Culturii în perioada 13 noiembrie - 8 decembrie 2024.

Un dialog artistic între trecut și prezent

Traian Bilțiu-Dăncuș (1899 - 1974), născut în Ieud, Maramureș, este un artist ce surprinde prin lucrările sale legătura profundă dintre oameni și pământ, aducând la viață simplitatea și farmecul vieții de la sat. Picturile sale expuse la Muzeul de Artă din Iași includ portrete de țărani și scene rurale, punând accent pe tradițiile și viața cotidiană din Maramureș. Dr. Mirela Ana Barz, managerul Muzeului Maramureșan, apreciază că „lucrările lui Traian Bilțiu-Dăncuș creează un dialog între prezent și trecut, punând în valoare moștenirea culturală a Maramureșului într-un mod contemporan”.

Traian Bilțiu-Dăncuș provine dintr-o familie de intelectuali și a urmat Școala de Arte Frumoase din București, specializându-se în pictură, gravură și artă decorativă. După studii și călătorii prin Europa și nordul Africii, acesta se stabilește în România. Opera sa reflectă frumusețea și autenticitatea satului românesc, iar expoziția oferă publicului ocazia de a descoperi valorile culturale maramureșene, conservate și transmise prin arta sa.

Expoziția „Culorile Maramureșului” va putea fi vizitată la Palatul Culturii în spațiile Muzeului de Artă din Iași, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ultimul bilet poate fi achiziționat la ora 16.30).

Maura ANGHEL