„Iată, vin colindători!”, o seară de magie muzicală la Palatul Culturii

Într-un decor festiv și plin de eleganță, Palatul Culturii din Iași va găzdui, pe 17 decembrie, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale sezonului: concertul cameral „Iată, vin colindători!”, organizat de Opera Națională Română din Iași. Cu începere de la ora 18:30, Holul de Onoare al acestei clădiri emblematice va răsuna de acorduri calde și armonii ce vor aduce spiritul Crăciunului în inimile tuturor celor prezenți.

Concertul promite o seară de excepție, dedicată tradițiilor muzicale de iarnă, într-o interpretare de înaltă clasă. Pe scenă vor evolua artiști consacrați ai Operei ieșene, printre care sopranele Cristina Grigoraș, Nicoleta Maier, Diana Ionescu și Antonia Cucerenco, alături de Andrei Yvan, un bas remarcabil, și baritonul Cezar Octavian Ionescu, binecunoscut pentru prezența sa scenică impresionantă. Repertoriul lor va fi acompaniat la pian de maestrul corepetitor Adrian Alupei, oferind publicului o experiență muzicală completă, încărcată de emoție și sensibilitate.

Evenimentul marchează ultima reprezentație camerală a anului 2024 din cadrul proiectului pe care Opera Națională Română din Iași l-a desfășurat lunar la Palatul Culturii, reușind să transforme această locație iconică într-un spațiu dedicat muzicii și artei. „Iată, vin colindători!” nu este doar un spectacol, ci o celebrare a spiritului sărbătorilor, o invitație la introspecție, dar și la bucuria de a împărtăși momente deosebite alături de cei dragi.

Însă luna decembrie nu se oprește aici pentru Opera Iași, care a pregătit o serie de evenimente menite să încânte publicul până la sfârșitul anului. Sala Mare a instituției va găzdui nu mai puțin de șapte spectacole, fiecare având un farmec aparte. Dintre acestea, galele festive intitulate „Magia Crăciunului”, programate pe 21, 22 și 23 decembrie, se anunță a fi serile ideale pentru a simți emoția sărbătorilor. Publicul va avea ocazia să se bucure de muzică rafinată, interpretată cu pasiune, în cadrul unor reprezentații strălucitoare, care vor cuprinde cântece și arii celebre, potrivite acestui sezon magic.

Pentru cei care doresc să prelungească farmecul sărbătorilor, finalul lunii decembrie va aduce pe scenă celebra operetă „Liliacul” de Johann Strauss – fiul, ce va fi pusă în scenă pe 29 și 30 decembrie, de la ora 18:30. Această operetă clasică, plină de umor și rafinament, va încheia cu eleganță calendarul artistic al anului 2024, oferind o experiență de neuitat spectatorilor.

Anul 2024 a fost unul deosebit pentru Opera Națională Română din Iași, fiecare lună aducând publicului noi momente de încântare prin concertele camerale desfășurate la Palatul Culturii. Aceste evenimente au devenit un simbol al apropierii dintre artiști și iubitorii de muzică, într-un cadru de o frumusețe aparte. Concertul „Iată, vin colindători!” reprezintă apogeul acestui parcurs și un prilej de a încheia anul într-un mod special, în armonie cu spiritul Crăciunului. Maura ANGHEL