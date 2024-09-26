„La o bere cu un cercetător”. UAIC își mută laboratoarele la Palas

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) îi invită pe ieșeni să exploreze fascinanta lume a ştiinţei la cea de-a 12-a ediţie a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor”. Evenimentul are loc vineri, 27 septembrie, începând cu ora 17, pe Esplanada Palas, care se va transforma într-un veritabil laborator al cunoaşterii şi inovaţiei.

„Noaptea Cercetătorilor” UAIC promite să fie o experienţă captivantă pentru toate vârstele, oferind o oportunitate rară de a pătrunde în universul fascinant al cercetării ştiinţifice. Pe Esplanada Palas, vizitatorii vor fi întâmpinaţi de o atmosferă vibrantă, plină de curiozitate şi entuziasm pentru ştiinţă. Cercetători pasionaţi vor ghida participanţii prin experimente interactive şi demonstraţii ştiinţifice spectaculoase, acoperind o gamă largă de discipline, de la ştiinţele naturii până la tehnologie şi inovaţie.

Unul dintre punctele forte ale evenimentului îl reprezintă posibilitatea de a manipula echipamente de laborator avansate, oferind publicului o perspectivă autentică asupra metodelor şi instrumentelor utilizate în cercetarea modernă. Copiii vor descoperi magia ştiinţei prin activităţi educative special concepute pentru a le stimula creativitatea şi gândirea critică, în timp ce adolescenţii vor avea şansa să exploreze potenţiale cariere în domeniul cercetării, interacţionând direct cu profesionişti din diverse domenii ştiinţifice.

În Amfiteatrul Palas, începând cu ora 18, vor avea loc o serie de prezentări de ştiinţă, sub titlul „La o bere cu un cercetător”, un format relaxat şi prietenos care permite publicului să interacţioneze într-un cadru informal cu cercetători de renume. Dr. Laura Cuţitaru va prezenta ce pot revela greşelile de vorbire spontane despre funcţionarea creierului uman. Dr. Isabelle Tamba va oferi o perspectivă asupra evoluţiei dicţionarelor, de la formatul tipărit la cel digital, evidenţiind rolul Inteligenţei Artificiale în acest proces. Dr. Mihai Niculiţă va discuta despre tehnologiile care permit crearea hărţilor detaliate ale suprafeţei Pământului, iar studentul Cătălin Petreanu va aborda subiectul şerpilor, explicând de ce nu reprezintă un pericol şi cum se desfăşoară viaţa acestora.

De asemenea, pentru a crea un cadru dedicat cercetătorilor pasionaţi de comunicare, va avea loc un dialog online intitulat „Punţi între ştiinţă şi societate”, programat la ora 12, în aceeaşi zi. Jurnalişti şi cercetători vor dezbate cum poate fi promovată cercetarea într-un mod mai accesibil pentru publicul larg. Această discuţie interactivă va explora soluţii pentru a întări legăturile dintre comunitatea ştiinţifică şi societate. Printre participanţi se numără lect. dr. Bogdan Antonescu, cercetător la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, ec. Mirela Dinicoiu de la GeoEcoMar, Mihai Ghiduc, redactor-şef al revistei de ştiinţă Mindcraft Stories, şi prof. univ. dr. habil. Romeo Olariu, prorector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Intrarea la toate activităţile este liberă. „Noaptea Cercetătorilor UAIC” face parte din iniţiativa mai amplă „Noaptea Europeană a Cercetătorilor”, un eveniment de anvergură la nivelul Uniunii Europene. Această iniţiativă se înscrie în seria Acţiunilor Marie Sklodowska-Curie din proiectul cadrul Horizon Europe, fiind promovată de Comisia Europeană. Scopul principal al acestui eveniment european este de a apropia publicul larg de lumea cercetării, demonstrând impactul semnificativ al ştiinţei asupra societăţii şi inspirând noile generaţii să urmeze cariere în domeniul cercetării. Evenimentul de la Iaşi se aliniază cu obiectivele europene, oferind o platformă pentru dialog între cercetători şi public, prezentând diversitatea cercetării şi subliniind impactul acesteia asupra vieţii cotidiene. Prin participarea la „Noaptea Cercetătorilor UAIC”, vizitatorii devin parte a unei mişcări europene mai ample, care celebrează ştiinţa şi inovaţia. Laura RADU