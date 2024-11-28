„Madama Butterfly” la Opera Națională Română din Iași – o seară de grație și emoție absolută

Într-o seară învăluită în magia artei, „Madama Butterfly”, capodopera lui Giacomo Puccini, a fost readusă pe scena Operei Naționale Române din Iași, transformând o premieră într-un triumf al frumuseții și sensibilității umane. Povestea delicată și tragică a lui Cio-Cio-San, un simbol al iubirii pure și al sacrificiului suprem, a răsunat în sala teatrului asemenea unui ecou divin, trezind în fiecare spectator acea parte a sufletului care îndrăznește să iubească fără margini.

O scenă ca un tablou japonez, o sală ca un sanctuar al artei

De la primul pas în sală, publicul a fost transportat într-o lume în care frumusețea devine limbaj universal. Decorul, o reinterpretare subtilă și grațioasă a Japoniei de altădată, a combinat simplitatea liniilor cu bogăția simbolurilor.

Când luminile s-au stins și cortina s-a ridicat, o liniște profundă a învăluit sala. Timpul părea suspendat, iar fiecare respirație devenea o rugăciune adresată frumosului. În acele clipe de așteptare, s-a simțit nu doar emoția publicului, ci și acea comuniune rară între oameni și artă, între vis și realitate.

Muzica deschide porțile Cerului

Sub bagheta dirijorului David Crescenzzi, orchestra a transformat muzica lui Puccini într-un elixir sonor, dezvăluind esența fiecărei note – o mărturie a suferinței, a speranței, a iubirii imposibile. Ariile emblematice, precum „Un bel dì vedremo”, au fost interpretate cu o intensitate copleșitoare, fiecare sunet purtând în el o promisiune de eternitate. Muzica nu doar a umplut sala, ci părea că depășește granițele ei, atingând cerul și revărsând frumusețea asupra lumii.

Soprana Bianca Mărgean, care a dat viață personajului Cio-Cio-San, a oferit o interpretare de neuitat – o combinație de fragilitate și forță, de naivitate și sacrificiu, de umanitate pură. Vocea ei a captat nu doar spectrul emoțiilor personajului, ci și vulnerabilitatea fiecărei inimi prezente în sală. „Povestea lui Puccini este despre fiecare dintre noi, este taina Copilului Interior. Îi poți simți rănile, iubirile, îi poți afla tainele”, a spus îndrăgita soprană. În rolul lui Pinkerton, tenorul Florin Guzgă a adus o profunzime neașteptată unui personaj complex, reușind să transforme contradicțiile acestuia într-o oglindă a firii umane. „De obicei, tenorii se regăsesc în personaje pozitive, sensibile, mai puțin în roluri dure. A fost o provocare pentru mine, dar una extraordinar de frumoasă”, a zâmbit cunoscutul tenor ieșean. În sala care încă mai purta ecoul vocii îndrăgitei soprane Adriana Severin, care a interpretat rolul lui Cio-Cio-San la ultimele reprezentații, din anii 70, aplauzele s-au oprit cu greu, arătând încă p dată aprecierea publicului pentru talentul artiștilo lirici.

Sensibilitatea care atinge infinitul

Fiecare moment al spectacolului a fost o călătorie către inima poveștii, unde iubirea și durerea coexistă într-un dans delicat. Cio-Cio-San, această emblemă a curajului feminin și a loialității necondiționate, a devenit mai mult decât un personaj – a fost o lumină, o lecție despre cum sacrificiul devine un act de grație divină. Finalul operei, cu tragismul său sfâșietor, a lăsat sala într-o stare de profundă recunoștință pentru privilegiul de a fi martorii unui asemenea moment artistic.

Când aplauzele finale au umplut sala, ele nu erau doar un gest de apreciere, ci o celebrare a sublimului, o recunoaștere a faptului că arta, în forma sa cea mai pură, are puterea de a uni sufletele și de a înnobila viața. „Madama Butterfly”, o coproducție a Opera Națională Române Iași cu Opera Națională București, nu a fost doar un spectacol, ci o experiență transcendentă, o chemare către frumosul care există în fiecare dintre noi.

Premieră va rămâne gravată în memorie ca o noapte în care arta a atins perfecțiunea, iar publicul a fost părtaș la o manifestare a divinului. Într-o sală unde tăcerea a devenit limbajul sufletelor, frumusețea a cucerit timpul, lăsându-ne să credem, măcar pentru o clipă, în eternitatea emoțiilor umane. Artiștii vor reveni pe scenă cu încă două spectacole, pe 29 și 30 noiembrie, într-o reverență perfectă făcută măiestriei lui Giacomo Puccini, al cărui centenar este celebrat în acest an și căruia Opera din Iași i-a dedicat patru titluri pe afiș – „Boema”, „Tosca”, „Turandot” și „Madama Butterfly”.

Maura ANGHEL