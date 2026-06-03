Angajații din patru spitale ieșene vor primi 11 milioane de lei bonusuri!

Patru dintre cele mai importante spitale aflate în subordinea Consiliului Județean Iași au transmis solicitări oficiale prin care cer acordarea unor stimulente financiare ce depășesc, cumulat, impresionanta sumă de 11 milioane de lei anual. În spatele cifrelor se ascunde însă o realitate care provoacă îngrijorare: lipsa acută de personal, imposibilitatea ocupării posturilor vacante, suprasolicitarea angajaților și teama că specialiștii rămași vor părăsi sistemul.

Managerii spitalelor avertizează că instituțiile medicale funcționează la limită, iar fără măsuri rapide de motivare financiară riscul unor blocaje majore devine din ce în ce mai mare.

În centrul acestei situații se află nu doar medicii și asistentele, ci și armata invizibilă de economiști, contabili, juriști, specialiști în resurse umane, achiziții publice și personal administrativ fără de care niciun spital nu poate funcționa.

În total, suma solicitată și aprobată de consilierii județeni depășește pragul de 11 milioane de lei, iar toate unitățile insistă asupra unui aspect esențial: banii nu ar urma să provină din bugetul Consiliului Județean, ci din veniturile proprii ale spitalelor, în limitele aprobate prin bugetele acestora.

Spitalul de Pediatrie cere 6 milioane de lei. Neurochirurgia, 3,56 milioane

Cel mai spectaculos exemplu vine de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu”, unul dintre cele mai importante centre de neurochirurgie din România.

Conducerea unității arată că numărul medicilor rezidenți aflați în pregătire a explodat pur și simplu. Dacă în 2018 existau 53 de rezidenți, astăzi sunt nu mai puțin de 173.

Una dintre cele mai șocante informații din documentele oficiale privește imposibilitatea ocupării unor posturi esențiale. Conducerea Neurochirurgiei arată că postul de inginer constructor a fost scos la concurs de cinci ori între 2023 și 2025. Din nefericire, nu s-a prezentat nimeni! Explicația oferită este simplă: salariile nu mai sunt competitive într-o piață a muncii în care sectorul privat oferă remunerații mult mai atractive.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, solicitarea este și mai mare. Unitatea cere aprobarea unor stimulente financiare de 5,837 milioane de lei anual.

Managerii susțin că măsura este necesară pentru menținerea unui personal calificat și pentru susținerea activității unei instituții care deservește întreaga regiune de nord-est a țării.

În documentația transmisă autorităților se arată că volumul de activitate a crescut constant, iar obligațiile administrative devin din ce în ce mai complexe. În plus, restricțiile privind ocuparea posturilor vacante fac ca presiunea să fie distribuită asupra angajaților rămași.

La Infecțioase, o treime din personlul TESA lipsește, la „Cuza Vodă – 100 de posturi libere

Situația este deosebit de complicată și la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, unde gradul de ocupare a posturilor TESA este de numai 66%.

Cu alte cuvinte, una din trei poziții administrative este vacantă.

În timp ce numărul raportărilor și obligațiilor birocratice continuă să crească, personalul existent este obligat să preia sarcinile colegilor care lipsesc.

Conducerea avertizează că suprasolicitarea a devenit o problemă reală și că menținerea oamenilor în sistem necesită măsuri urgente de stimulare financiară.

Însă cea mai dramatică imagine vine de la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” unde, la finalul anului trecut, existau nu mai puțin de 109,5 posturi vacante.

Printre acestea se numără 19 posturi de medic, peste 10 posturi de personal medical superior, 42 de posturi de personal mediu sanitar și 28 de posturi de personal auxiliar.

În același timp, spitalul a rămas principalul centru regional de pregătire pentru obstetrică-ginecologie, neonatologie și genetică medicală, ceea ce înseamnă și mai multe responsabilități.

Paradoxal, una dintre cele mai invocate probleme este chiar digitalizarea. Dacă, teoretic, noile platforme ar fi trebuit să simplifice activitatea, în practică spitalele susțin că acestea au generat sarcini suplimentare.

Toate solicitările se bazează pe prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Actul normativ permite autorităților administrației publice locale să acorde personalului medical și de specialitate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe economie. Carmen DEACONU