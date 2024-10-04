„Teatrul imersiv este ceva ce trăiești pe viu, iar spectacolul se construiește în mintea fiecăruia, în funcție de felul lui de a fi”

Teatrul imersiv reprezintă o formă inovatoare de artă performativă care depășește barierele convenționale ale teatrului tradițional. Prin implicarea directă a publicului în narațiune și prin crearea unor medii interactive și multisenzoriale, acest tip de teatru oferă spectatorilor o experiență unică și personalizată. Spre deosebire de cel clasic, unde publicul este un observator pasiv, teatrul imersiv încurajează participarea activă a spectatorilor. Ei nu mai sunt limitați la scaune fixe într-o sală de spectacol, ci se deplasează prin spații special amenajate, interacționând cu actorii și cu elementele de decor. Interacțiunea poate varia de la simple conversații până la influențarea directă a desfășurării acțiunii. Un alt aspect definitoriu este utilizarea spațiului neconvențional. Producțiile de teatru imersiv au loc adesea în clădiri abandonate, case particulare sau alte locații transformate pentru a servi drept cadru al poveștii. Acest lucru permite o flexibilitate creativă și o adaptare a mediului pentru a reflecta temele și atmosfera spectacolului.

Una dintre cele mai cunoscute producții de teatru imersiv este Sleep No More de la compania Punchdrunk din New York. Spectacolul reinterpretează piesa Macbeth de Shakespeare într-un decor labirintic, unde spectatorii, purtând măști, explorează liber diferite camere și scene, descoperind fragmente din poveste în funcție de traseul ales.

Teatrul imersiv creează o conexiune mai profundă între public și poveste. Prin implicarea senzorială și emoțională, spectatorii nu doar asistă la o reprezentație, ci devin parte integrantă a acesteia. Abordarea poate duce la o înțelegere mai nuanțată a temelor prezentate și la o experiență memorabilă care depășește limitele unui spectacol obișnuit. Tehnologia joacă un rol crucial în dezvoltarea teatrului imersiv. Utilizarea efectelor sonore avansate, a proiecțiilor video și a realității virtuale sau augmentate permite crearea unor medii și experiențe și mai captivante. Aceste instrumente tehnice extind posibilitățile narative și oferă noi modalități de a implica publicul.

Teatrul imersiv reprezintă o evoluție semnificativă în artele performative, oferind noi perspective asupra modului în care poveștile pot fi spuse și trăite. Prin eliminarea barierelor dintre scenă și public și prin încurajarea participării active, acest tip de teatru redefinește experiența teatrală. Pe măsură ce artiștii continuă să experimenteze cu forme și tehnologii noi, teatrul imersiv are potențialul de a transforma fundamental relația dintre artă și public. Despre toate aceste detalii am discutat cu scenograful și regizorul Radu Popescu, de la teatrul Apropo din București, care va aduce la Ia ș i spectacolul „Întâmplări stranii în Iași”. Reprezentația este inclusă pe agenda Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI) și poate fi urmărită joi, 10 octombrie, de la ora 17, la Cafeneaua Jassyro.

- Cum ați ales subiectul dispariției Insulelor Marshall din cauza încălzirii globale ca punct central al acestui spectacol?

- Subiectul acesta nu este punctul central din spectacol. E doar o știre care rezonează cu subiectul distopic al spectacolului, care este inspirat (foarte pe departe) dintr-o piesă – puzzle pe care am scris-o și montat-o prin 2016 – „România 2050”. Am folosit acea parte de text ca pe un teaser pentru spectacol, dar spectacolul e mult mai amplu, iar problemele ecologice sunt doar o bucățică din puzzle-ul care îl reprezintă viitorul, așa cum ni-l imaginăm astăzi.

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră conceptul de performance imersiv și cum credeți că acesta influențează publicul într-un mod diferit față de un spectacol de teatru tradițional?

- Înseamnă un alt mod de a „impresiona” un spectator. E greu de explicat, trebuie să treci prin experiență ca să înțelegi. Pentru cei mai refractari sau cei atașați de tipul clasic de spectacol, răspunsul scurt este „experiența imersivă NU este un spectacol de teatru”. Este ceva ce trăiești pe viu, iar spectacolul se construiește în mintea fiecăruia, în funcție de felul lui de a fi, de cultura, vârsta, cunoștințele fiecăruia. Teatrul imersiv este o formă foarte specială de artă performativă. Dacă aș avea ocazia – cred că aș face doar asta. Din păcate e un tip de spectacol foarte costisitor și cu un raport disporoporționat între numărul de spectatori și numărul de performeri („unu la unu” de cele mai multe ori) – iarăși un motiv de costuri mari.

- Mesajul piesei despre schimbările climatice este unul alarmant. Cum doriți ca publicul să reacționeze la această experiență? Să fie provocat, inspirat sau poate chiar înfricoșat?

- Cum spuneam, nu e numai despre asta. Desigur că problemele ecologice ne îngrijorează din ce în ce mai mult pe toți. Cel mai bine ar fi să întrebați publicul la final... De cele mai multe ori la noi se pleacă cu zâmbetul pe buze. Unii au plecat și plângând, dar tot dintr-o emoție pozitivă.

- În descrierea spectacolului se face referire la întrebări existențiale precum „Unde vei fi în 2029? ” sau „Pe cine vei iubi peste zece ani?”. Cum contribuie aceste întrebări la atmosfera și narativa spectacolului?

- Din ce am spus deja, cred că se subînțelege: e o formă de spectacol în care se pun multe întrebări de către artiști. Din răspunsurile pe care și le dă fiecare se construiește „filmul” spectacolului pentru „spectatori”. Mai mult nu vreau să spun, ca să nu dau spoilere.

„ Întâmplări stranii la Ia ș i își trage forța foarte mult din echipa de performeri”

- Limita dintre realitate și actul artistic se șterge în acest spectacol. Cum ați regizat interacțiunile dintre participanți și elementele spectacolului pentru a crea această senzație de fuziune între realitate și ficțiune?

- E vorba de o practică (teatru labirint, teatru senzorial sau site-specific – sunt mai multe definiții și ramificații în jurul unor concepte asemănătoare) pe care atât eu, cât și actorii am parcurs-o de mai multe ori. Înainte de acest spectacol la Teatrul Apropo a mai existat un spectacol hibrid „OrfEU și EUridice” unde am învățat multe de la regizorul și actorul Adrian Ciglenean, cu care am co-regizat acea producția. Apoi, el a mai făcut un spectacol imersiv foarte amplu, „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” în care o parte din actorii din distribuția actuală s-au regăsit. Deci e o experiență de durată în spate.

Pe de altă parte trebuie să mărturisesc și să afirm: „Întâmplări stranii” își trage forța foarte mult din echipa de performeri. Fiecare dintre ei vine cu personalitatea, cunoștințele, emoțiile și prezența sa. Și sunt foarte prezenți și foarte puternici în ceea ce fac. Asta garantează spectatorului o experiență specială. Altfel, orice poveste sau traseu aș fi gândit eu la început și-ar fi pierdut din consistență.

- Publicul este invitat să fie „erou în propria poveste”. Cum își va putea pune fiecare spectator amprenta asupra experienței și în ce mod se va simți implicat în acțiune?

- Asta va trebuie să-i întrebați pe ei!

- Cum ați conceput legătura dintre orașul Iași și tema globală a încălzirii climatice în structura spectacolului?

- Nu e numai despre încălzirea globală. Ce vom face noi la Iași va fi să adaptăm povestea, traseul imersiv pe care l-am construit la București între Universitate și Teatrul Apropo – într-un alt spațiu. De exemplu – la București avem metroul, la Iași vom avea un tramvai etc.

- Ce provocări ați întâmpinat în regizarea unui spectacol care se desfășoară și în afara spațiului scenic clasic și implică tehnologii moderne, precum telefoanele mobile și căștile audio?

- Păi... tehnologia deși ne ajută, ne joacă și feste. Când am jucat spectacolul la Arad, de exemplu, într-unul din spații unde aveam nevoie de semnal pentru telefon – nu aveam. A trebuit să improvizăm. Sau dacă vreunul din spectatori nu citește instrucțiunile înainte și nu își ia căști (sau nu are, ni s-a întâmplat...) atunci pierde aproape jumătate din experiență.

- Care este cel mai important mesaj pe care doriți ca publicul să-l ducă acasă după această experiență imersivă?

- Nu am dat sentințe sau mesaje nici când am făcut spectacole de teatru clasic... Sper să îi impresioneze cât mai tare. Mesajul și-l construiește fiecare.

- În contextul schimbărilor climatice și al incertitudinilor viitorului, cum credeți că arta poate influența conștientizarea și acțiunea în rândul comunității?

- Am mai spus-o și altă dată. Nu cred că teatrul are forță să schimbe lumea. Politica o are. Dar dacă fiecare dintre noi vom fi mai buni și mai corecți în ceea ce facem în fiecare zi – atunci e deja mult. Poate teatrul ne poate modifica în felul acesta pe fiecare în parte, pe cei care participăm la el.

- Aici aș schimba registrul și aș trece în cel personal – medicină și teatru. Cum se îmbină cele două domenii aparent fără nicio legătură? Cum le-ați ales și ce v-a oferit fiecare?

- Nu se îmbină în nici un fel pentru că am părăsit practica medicinei când am dat la Facultatea de Teatru. Poate am păstrat de acolo o anumită rigoare, care în primii ani chiar m-a încurcat. Teatrul e ceea ce fac acum. Cu bucurii, cu eforturi, dar uneori și cu frustrări. Nu regret schimbarea de carieră.

A consemnat Maura ANGHEL

