„Tururile teatrale ghidate, susținute de povestitori urbani cultivați, pasionați, entuziaști, au fost adaptate unor noi tendințe în lumea turismului”

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr nu doar că a adus noi spectacole, ci a reînviat și spiritul teatral al orașului. Timp de o săptămână ne-a ajutat să trăim atmosfera Iașului de altădată, când teatrul era parte integrantă a vieții cotidiene. Agenda evenimentului a inclus în premieră, și tururi ce au oferit o experiență unică, îmbinând magia teatrului cu istoria culturală a orașului. Gândite sub forma unor plimbări insolită, aceste tururi au condus publicul pe drumurile trăsurilor ce odinioară purtau ieșenii la spectacole. O simplă plimbare a devenit o călătorie în timp, unde trecutul teatral al Iașului a prins viață pe străzile orașului. Aceste plimbări invită publicul să exploreze o istorie teatrală plină de farmec, înainte ca gongul să bată și cortina să se ridice la Teatrul Luceafărul. Fiecare pas pe drumurile Iașului devine un pas în istoria sa culturală, după cum a mărturisit și Sorina Dănăilă, povestitor urban, într-un interviu plin de substanță.

- Cum credeți că tururile teatral-turistice din cadrul festivalului contribuie la promovarea patrimoniului cultural și istoric al Iași? Ce elemente specifice ale orașului ați dorit să evidențiați prin intermediul acestor tururi?

- Iașul nostru este, încă din 1816, îndrăgostit de teatru. Arta dramatică a fost una dintre cele mai pregnante în concertul muzelor și a rămas astfel până în zilele noastre, dovadă acest festival - FTIPTI - care luminează zilele de octombrie de, iată, 17 ani deja. Ca atare, a promova acest patrimoniu imaterial care atestă că teatrul național în limba română și românesc s-a născut la Iași, că primul teatru în idiș din lume s-a alcătuit la Iași, că școala de declamațiune a dat nume imense ale scenei românești de la Millo și până la Miluță Gheorghiu, a promova, deci, acest tezaur al orașului este un gest de reverență și de iubire.

- Care este impactul tururilor teatral-turistice asupra modului în care publicul percepe atât teatrul, cât și spațiile istorice ale orașului? Cum îmbină festivalul arta teatrală cu explorarea urbană?

- Combinația aceasta între narațiune și improvizație teatrală se pliază perfect pe versatilitatea propusă de festivalul curatoriat de teatrologul Oltița Cîntic (diretorul interimar al Teatrului Luceafărul, gazda festivalului – n.r.), a cărei viziune este extrem de complexă. De aceea, explorarea acelor locuri din Iași legate profund de arta dramatică este cu atât mai interesantă și percutantă atunci când personajele care dau viață teatrului țâșnesc în mijlocul poveștii, dând consistență și marcând plimbarea prin insolitul apariției lor surprinzătoare.

- Cum au fost alese locațiile pentru aceste tururi și în ce măsură contextul istoric și cultural al fiecărui loc influențează interpretările actorilor și structura pieselor prezentate?

- Turul a fost gândit și construit în urma unor cercetări atente, menite să dea amatorului de plimbare sensul evoluției teatrului la Iași, dar și să aducă în prim-plan figuri marcante, deși deseori uitate de actori ori susținători ai teatrului, precum și bogăția de forme ale artei teatrale care vin în întâmpinarea publicului în stradă, piețe, locuri atipice, în general. Fiecare etapă a turului, deci, ca și fiecare intervenție actoricească încearcă să dea seama de această bogăție.

- Ce provocări au apărut în organizarea acestor tururi teatral-turistice, având în vedere adaptarea spectacolelor la spațiile neconvenționale din oraș? Cum s-au gestionat elementele logistice și scenografice în acest context?

- Tururile ghidate, susținute de povestitori urbani cultivați, pasionați, entuziaști, trebuie să se adapteze unor noi tendințe în lumea turismului - tururi de nișă, cu puțini participanți, care să fie invitați să intervină interactiv în povestea care se scrie la fiecare pas, tururi pline de surprize, deci surprinzătoare, care să țină concentrată atenția cât mai mult timp cu putință. Acesta poate deveni un concept și un bun cu adevărat cultural. Pe care-l putem adapta, modela în cele mai diverse moduri, pentru a servi nenumăratele contexte culturale care definesc astăzi Iașul.

- În ce mod credeți că aceste tururi pot contribui la dezvoltarea turismului cultural în Iași și cum vedeți evoluția acestui concept în viitoarele ediții ale festivalului?

- În cele trei tururi organizate cu prilejul și la invitația extrem de onorantă a Festivalului de Teatru Internațional pentru Publicul Tânăr, am creat un șirag de 14 povești, care încep cu primul teatru, cel din Copou, și se încheie la Teatrul Luceafărul. Un tur de două ore și jumătate, care i-a ținut pe participanți cu sufletul la gură, nerăbdători să descopere povești, în așteptarea surprizelor puse la cale, cu prospețimea tinereții, de cinci studenți la Facultatea de Teatru. Cât despre noi - Cătălina Macarie, Anca Ghiurco și Sorina Dănăilă - nu putem spune decât că iubim nespus orașul acesta, al cărui cufăr plin de comori îl explorăm, dăruind giuvaerurile tuturor celor care sunt curioși și doritori de aventură.

Maura ANGHEL

„Nu puteam rata aceasta ocazie minunată de a ne aduce și noi contribuția la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Le mulțumim tinerilor voluntari studenți la Actorie care au reușit să aducă un plus de culoare turului nostru. Sperăm că plimbarea noastră de la Universitate, pe strada Lăpușneanu, pe lângă Grand Hotel Traian și Hanul Binder, plus alte obiective, și încheiată la Teatrul Luceafărul, gândită ca o călătorie presărată cu povești teatrale, multe din ele insolite și inspiraționale, să fi încântat publicul” - Cătălina Macarie, ghid de turism

„Două cuvinte care îl descriu: provocator și inovator. Atât provocarea, cât și inovația derivă din rolul pe care-l voi juca. Proiectul, care pleacă de la sugestia Sorinei Dănăilă, omul-locomotivă și emblemă a CityID, propune o variantă de ghidaj inedită, în care povestitorii urbani (inclusiv eu) vor improviza, se vor adapta, strecura cu intuiție și carismă, în micile scenete/intervenții actoricești care vor completa povestea. Traseul va urma calea teatrului la Iași, însă nu în sens cronologic, ci prin puncte-reper, care, adunate/legate, vor contura întregul. Va fi un fel de călătorie în timp, între locul primului teatru național din Copou și Teatrul Luceafărul – gazda festivalului. O plimbare în care participanții se vor întâlni, vor interacționa cu oamenii teatrului de altădată - Caragiale, Sarah Bernardt, Matei Millo, Constantin Tănase, Avrum Goldfaden” - Anca Mihaela Ghiurco, povestitor urban



