„Visul febril”, în viziunea Sabinei Drinceanu

Marți, 24 martie 2026, ora 18, artista plastică Ana Sabina Drinceanu invită ieșenii la o nouă expoziție personală intitulată Fever Dream, la Galeria Studio 7/9 din clădirea UAP de pe str. Lăpușneanu. Autoarea spune în preambulul acestui nou proiect: ,,Existența umană a devenit un vis febril dominat de consumerism, superficialitate și anxietăți sociale. Dincolo de personajele haioase și situațiile hilare, juxtapunerea de elemente aparent fără sens este o reflexie a haosului din subconștientul nostru, a fricilor și dorințelor ascunse, a căutării unei identități concrete”.

Pe simezele galeriei vor fi expuse 25 de lucrări de grafică și pictură în guașă, realizate într-o manieră ilustrativă.

Ana Sabina Drinceanu are licență, master și doctorat în arte vizuale (grafică) la Universitatea Națională de Artă "George Enescu" din Iași și este master MA IllustraVon and Book Arts, Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University. Este cadru didactic la Universitatea ieșeană. A expus în mai multe galerii din Iași și la Ruskin Gallery, Cambridge, Marea Britanie.