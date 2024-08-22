Absenteism masiv la Bacalaureatul de toamnă

La cea de-a treia probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă au lipsit mai mult de 150 de absolvenţi de liceu, din cei 905 înscriși. Nu a fost eliminat niciun candidat pentru tentativă de fraudare.

Miercuri s-a desfășurat proba la alegere a profilului și a specializării, în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele zece discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie.

La nivelul județului Iași, au fost organizate patru centre de examen, au fost prezenți 752 de candidați din cei 904 înscriși pentru această probă. Asta înseamnă o participare de 83,19%. Nu au participat 152 de candidați. Nu a fost eliminat niciun candidat.

Activitățile din cadrul examenului național de bacaluareat se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate.

Afișarea primelor rezultate, anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), va avea loc luni, 26 august, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12 - 18, atât în format standard (la centrele de examen), cât și electronic.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi comunicate vineri, 30 august.

Reamintim faptul că, la examenul național de bacalaureat, sunt declarați promovați candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au primit cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puţin media 6. Laura RADU