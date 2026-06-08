Absolvenții din acest an, chemați să se înregistreze pentru șomaj și prime de angajare!

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îi invită pe toți absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, pentru a beneficia de servicii gratuite și de facilitățile prevăzute de lege.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă reprezintă o condiție obligatorie pentru accesarea indemnizației de șomaj, a cursurilor gratuite de formare profesională și a primelor acordate la angajare.

Sunt considerați absolvenți, în sensul legii, tinerii care au obținut o diplomă sau un certificat de studii în cadrul unei instituții de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori privat, autorizat sau acreditat.

În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile începe să curgă din ziua următoare absolvirii, indiferent dacă examenul de Bacalaureat a fost promovat sau nu.

Pentru elevii care susțin examene de corigență, perioada de înregistrare începe de la data promovării acestora, conform adeverinței eliberate de unitatea de învățământ.

Indemnizație de șomaj timp de șase luni

Tinerii care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă beneficiază gratuit de informare și consiliere profesională, servicii de mediere pentru găsirea unui loc de muncă, cursuri de formare profesională, măsuri de stimulare a ocupării, inclusiv prime de angajare.

După expirarea celor 60 de zile de la absolvire, absolvenții înregistrați în evidențele agențiilor pot solicita indemnizație de șomaj.

Valoarea acesteia este de 50% din Indicatorul Social de Referință (ISR) aflat în vigoare și se acordă pentru o perioadă de șase luni.

În prezent, ISR este de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația lunară pentru absolvenți este de 330 de lei.

Persoanele care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale sau participarea la programele de ocupare și formare oferite de ANOFM pierd dreptul la acest sprijin.

Primă de inserție de aproape 2.000 de lei

Absolvenții cu vârsta de minimum 16 ani care se înregistrează în termenul legal și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi o primă de inserție.

Valoarea acesteia este echivalentă cu de trei ori Indicatorul Social de Referință, respectiv 1.980 de lei la nivelul actual al ISR.

Pentru înregistrare sunt necesare actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverința care atestă data absolvirii, curriculum vitae (CV), declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reprezentanții ANOFM îi încurajează pe absolvenți să profite de aceste oportunități și să utilizeze serviciile gratuite oferite de instituție pentru a-și facilita intrarea pe piața muncii. Carmen DEACONU