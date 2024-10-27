„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Accident mortal la Buhuși

Accident mortal la Buhuși

Accident mortal la Buhuși

O femeie în vârstă de 66 ani a decedat după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat, sâmbătă seara, în apropiere de oraşul Buhuşi, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

"Un conducător auto, în vârstă de 56 ani, din judeţul Neamţ, în timp ce se deplasa pe direcţia Adjud - Bacău, a pătruns pe contrasens, a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat. Din impact au rezultat două persoane rănite, respectiv conducătorul auto şi o femeie în vârstă de 49 ani, din judeţul Neamţ, şi decesul unei femei în vârstă de 66 ani", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agentul şef adjunct Gabriel Andronache.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. 

