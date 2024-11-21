Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!

Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!

Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!
Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!
Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!

* pofesorii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă la activități de tip  job-shadowing în școli de stat și private din Turcia

În cadrul Acreditării ERASMUS de tip Educație Școlară, obținută de Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la începutul anului 2024, în perioada 18 - 23 noiembrie 2024 se derulează a doua mobilitate de grup, în Antalya, Turcia, la care participă cinci cadre didactice ale școlii, de specialități diferite.

Profesorii liceului ieșean vor vizita instituții de învățământ de stat și private din regiune și vor  desfășura activități de tip job-shadowing, vizând dezvoltarea și diversificarea competențelor profesionale. De asemenea, participanții vor face schimburi de bune-practici privind activitățile extracurriculare de tip green-sustenabilitate-protecția mediului, cetățenie democratică, voluntariat, incluziune și educație pentru diversitate. Cadrele didactice implicate vor participa la o serie de dezbateri ale căror tematici se vor axa pe compararea strategiilor de internaționalizare ale instituțiilor-gazdă, implementate cu ajutorul programelor europene.

Experiența acumulată cu prilejul derulării mobilității din Antalya  va include și activități culturale, vizite la diverse puncte de interes din regiunea Konyaalti, cum ar fi biserica Sfântul Nicolae din Myra-Demre sau vestigiile istorice din Olympos și Phaselis.

Stagiile de observare (job-shadowing) sunt susținute și promovate de programul Erasmus+, deoarece reprezintă o oportunitate de a compara sistemele de învățământ, preluându-se anumite metode, tehnici și comportamente de învățare adoptate de instituțiile- gazdă. Carmen DEACONU

 

 

 

 

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe