Activități de tip job-shadowing, în Turcia, pentru profesori ai Liceului „Cuza” din Iași!

* pofesorii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participă la activități de tip job-shadowing în școli de stat și private din Turcia

În cadrul Acreditării ERASMUS de tip Educație Școlară, obținută de Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la începutul anului 2024, în perioada 18 - 23 noiembrie 2024 se derulează a doua mobilitate de grup, în Antalya, Turcia, la care participă cinci cadre didactice ale școlii, de specialități diferite.

Profesorii liceului ieșean vor vizita instituții de învățământ de stat și private din regiune și vor desfășura activități de tip job-shadowing, vizând dezvoltarea și diversificarea competențelor profesionale. De asemenea, participanții vor face schimburi de bune-practici privind activitățile extracurriculare de tip green-sustenabilitate-protecția mediului, cetățenie democratică, voluntariat, incluziune și educație pentru diversitate. Cadrele didactice implicate vor participa la o serie de dezbateri ale căror tematici se vor axa pe compararea strategiilor de internaționalizare ale instituțiilor-gazdă, implementate cu ajutorul programelor europene.

Experiența acumulată cu prilejul derulării mobilității din Antalya va include și activități culturale, vizite la diverse puncte de interes din regiunea Konyaalti, cum ar fi biserica Sfântul Nicolae din Myra-Demre sau vestigiile istorice din Olympos și Phaselis.

Stagiile de observare (job-shadowing) sunt susținute și promovate de programul Erasmus+, deoarece reprezintă o oportunitate de a compara sistemele de învățământ, preluându-se anumite metode, tehnici și comportamente de învățare adoptate de instituțiile- gazdă. Carmen DEACONU