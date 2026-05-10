Iașul apartamentelor închiriate pe termen lung începe să se suprapună peste Iașul apartamentelor închiriate la noapte. În centru, lângă Palas, în Copou, Tudor Vladimirescu sau Podu Roș, tot mai multe locuințe sunt promovate ca spații de cazare în regim hotelier. Peste 1.000 de locuințe închiriate

Un apartament cu două camere, aproape de Palas, poate fi închiriat pentru câteva nopți la prețul unei camere de hotel. O garsonieră cochetă, în centru, devine „studio premium”. Un apartament nou, în zona Newton sau Tudor Vladimirescu, este prezentat drept cazare ideală pentru city-break, conferințe sau vizite la spitalele din Iași.

Așa arată noua piață a locuințelor închiriate pe termen scurt. Nu mai este vorba despre câteva apartamente puse ocazional pe internet, ci despre un fenomen care a prins rădăcini în oraș. Potrivit AirDNA, platformă care monitorizează piața Airbnb și Vrbo, în Iași apar 1.005 proprietăți analizate, cu o ocupare medie de 40% și un tarif mediu zilnic de 61 de dolari.

O altă platformă, AirROI, estimează pentru Iași peste 400 de listări active, cu un tarif mediu de aproximativ 62 de dolari pe noapte și o ocupare de circa 28%. Diferențele vin din modul în care fiecare platformă numără proprietățile, perioadele de raportare și listările active. Important este însă semnalul comun: Iașul are deja o piață consistentă de cazare în apartamente private.

Regimul hotelier a intrat în cartierele bune

Cele mai căutate zone sunt ușor de intuit. Palas, Centru, Copou, Tudor Vladimirescu, Podu Roș, Gară, Newton sau Tătărași apar frecvent în anunțurile de cazare. Sunt zone apropiate de universități, spitale, mall, instituții, restaurante și principalele trasee urbane.

Ofertele de cazare în regim hotelier din Iași pornesc frecvent de la 120–160 de lei pe noapte. Apartamentele mai bine poziționate, renovate sau aflate în blocuri noi ajung la 170–200 de lei pe noapte, în funcție de dotări și perioadă.

Cine închiriază apartamentele Airbnb din Iași

Iașul nu trăiește doar din turism de weekend. Orașul are un public mult mai amestecat. Vin părinți ai studenților, candidați la admitere, oameni care ajung la spitalele mari, participanți la congrese medicale, profesori invitați, oameni de afaceri, turiști din Republica Moldova sau români care revin pentru câteva zile acasă.

Pentru toți aceștia, apartamentele în regim hotelier sunt o soluție rapidă. Pot fi rezervate online, sunt amplasate în zone bune și, de multe ori, promit o experiență mai flexibilă decât hotelul.

În spatele acestei comodități se află însă o schimbare mai profundă: locuința nu mai este privită doar ca spațiu de locuit, ci ca produs turistic. Apartamentul devine investiție, iar blocul devine, uneori fără să fi fost gândit așa, spațiu de tranzit.

Chiriașii pe termen lung simt presiunea

Pentru studenți, tineri angajați și familii, efectul poate fi incomod. Într-un oraș în care chiriile sunt deja ridicate în zonele bune, fiecare apartament scos din circuitul locuirii stabile și mutat în regim hotelier reduce oferta disponibilă.

Presiunea se vede mai ales în cartierele apropiate de centru. Acolo unde un student sau un tânăr angajat caută chirie pentru un an, proprietarul poate prefera varianta flexibilă: câteva nopți, tarif mai mare, plată rapidă, libertate de ajustare a prețului în funcție de sezon.

Statul începe să se uite mai atent la piață

Închirierea în scop turistic nu este același lucru cu o chirie obișnuită. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului publică documentația pentru obținerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice. În această zonă intră și apartamentele sau camerele de închiriat introduse în circuit turistic.

Pe măsură ce platformele digitale sunt obligate să transmită mai multe date către autorități, piața devine mai transparentă. Pentru proprietarii serioși, aceasta poate fi o veste bună. Pentru cei care au tratat regimul hotelier ca pe o zonă gri, perioada confortabilă se apropie de final.

Apartamentele Airbnb nu sunt, în sine, o problemă. Ele răspund unei cereri reale. Iașul are nevoie de cazare flexibilă, mai ales într-un oraș cu universități, spitale, conferințe, festivaluri și o legătură puternică spre Republica Moldova.

Dan DIMA