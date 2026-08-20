Alcool, fără permis și motocicletă neînmatriculată! Două cazuri șocante în Iași și Ruginoasa

Două controale rutiere desfășurate în ultimele ore în județul Iași au scos la iveală un tablou alarmant: șoferi care au urcat la volan după ce au consumat alcool, iar într-unul dintre cazuri tânărul nici măcar nu avea permis de conducere și circula cu un vehicul neînmatriculat.

Primul caz a fost descoperit pe 19 august, pe DN28A, în comuna Ruginoasa. Polițiștii Biroului Rutier Pașcani au oprit pentru control o motocicletă și au făcut o descoperire greu de ignorat.

La ghidon se afla un tânăr de 25 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, motocicleta pe care circula nu era înmatriculată sau înregistrată.

Și situația devenea și mai gravă. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, urmând să fie stabilită alcoolemia prin analize de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Practic, un singur control a scos la iveală trei probleme penale distincte.

La nici 24 de ore distanță, un alt caz a fost depistat chiar în municipiul Iași.

Pe 20 august, polițiștii Biroului Rutier Iași au oprit pentru control un autoturism. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, iar oamenii legii au observat imediat că acesta emana halenă alcoolică.

Aparatul alcooltest a indicat o valoare și mai mare: 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. În acest caz, cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.

Cele două incidente, produse consecutiv, arată cât de periculoasă poate deveni combinația dintre alcool și traficul rutier. Într-un caz, polițiștii au avut în față un motociclist fără permis și cu un vehicul neînregistrat. În celălalt, un șofer era suspectat că a condus după ce a consumat alcool.

Iar cifrele descoperite la testare sunt deloc de ignorat: 0,57 mg/l în Ruginoasa și 1,01 mg/l în Iași.

Două controale, două dosare și un singur mesaj pentru șoferii din județ: alcoolul la volan poate transforma în câteva secunde un drum obișnuit într-un dosar penal și, mai grav, într-un pericol pentru toți participanții la trafic. Andrei TURCU