Alexe, mânios pe Guvern

Conferinţa de la Iaşi privind importanţa strategică a Moldovei în contextul investiţiilor masive din ultimii ani a stâ rnit mânia şefului Consiliului Judeţean, Costel Alexe. Oficialii de la Bucureşti au venit la Iaşi să sublinieze rolul pe care această regiune îl va avea în dezvoltarea economică a României. Alexe a ţinut să le amintească reprezentanților Guvernului, inclusiv ministrului PNL al Finanțelor, faptul că dincolo de vorbe stau faptele, iar acestea lipsesc. „Am rugămintea să primiţi mesajul meu cât se poate de constructiv şi de optimist. Mă bucur foarte mult că Guvernul României că a ales Iaşul pentru a lansa politica de coeziune, să spunem aşa, în una dintre cele mai sărace regiuni ale Europei. Doar că dezideratul politic de coeziune este să reducă decalajele între euroregiuni. M-aş bucura ca şi Guvernul României, indiferent de cine a fost, este sau va fi condus, să ţină cont de acest lucru. S-a spus că orice regiune sau orice comunitate se dezvoltă dacă are investiţii în infrastructură în sănătate şi în educaţie. Cea mai importantă resursă a Iaşului şi a Moldovei astăzi nu sunt resursele naturale, nu sunt zăcămintele, sunt tocmai resursa umană pe care o avem şi care reprezintă motorul nostru de dezvoltare. În schimb, cred că ne lipsesc în continuare celelalte două ingrediente foarte importante. Şi anume, investiţiile în sănătate şi mai ales investiţiile în infrastructură”, a spus şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.

De criticile şefului de la Consiliul Judeţean Iaşi nu a scăpat nici ministrul liberal al Finanţelor. „Cred că dezideratul nostru, al tuturor, este să avem resurse importante, investiţii în infrastructura în regim de autostradă şi drumuri expres. Cu toată dragostea şi simpatia pe care o am faţă de ministrul Marcel Boloş, autostrada A7 reprezintă coloana vertebrală administrativă a Moldovei, iar coloana noastră de dezvoltare este Autostrada A8, pentru că tot ceea ce înseamnă dezvoltare economică în regiunea noastră şi în Republica Moldova are ca piaţă de desfacere Vestul Europei”, a spus preşedintele CJ Iaşi.

Alexe a făcut şi o demonstraţie celor veniţi la dezbaterea „Dezvoltarea Moldovei - proiectul cheie pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare a României”. „Stimaţi invitaţi, am dat pe Waze, pentru că mi se spune că Iaşiul are astăzi autostradă, dar nu are ci se face referinţă la A7. Nu, pentru noi autostradă e A8. Străbate Iaşul autostrada A7. Iaşi - Paşcani, 66 de km. O oră şi 33 de minute, dar când ajungem la Podu Iloaiei veţi vedea că spune actualizare 10 de minute, şi încă alte 10 de minute. Două ore durează pentru un ieşean de la Iaşi la Paşcani. Am dat pe GPS de la Arad la Budapesta. Două ore. Păi, nu vă supăraţi, trebuie să înţelegem cu toţii cei care am condus, conducem sau vom conduce Guvernul României, dezvoltarea economică înseamnă ca mediul de afaceri să fie susţinut. De la Arad la Budapesta faci 2 ore cu TIR-ul, de la Arad la Iaşi faci 2 zile. Vă întreb, dacă aţi fi investitor sau fonduri de investiţii, unde aţi investi?”, a spus Alexe.

Şeful CJ Iaşi a atras atenţia că faptele, nu vorbele contează în campania electorală. „Propaganda ne va duce într-o situaţie în care nu vom reuşi să dăm o şansă Moldovei noastre sau Moldovei de peste Prut. Am fost ministru, am fost şi deputat. Tot ceea ce este la la est de Carpaţi este mai scump şi se realizează mai greu. Mi s-a spus, costă mult să traversezi Carpaţii prin Autostrada A8, sau poate A13, sau poate Autostrada Nordului, dar n-am auzit pe nimeni să spună că este foarte scump să faci metrou la Cluj. Nu am auzit pe nimeni care să spună că e foarte greu să faci lucrări mari de infrastructură de orice tip în Ardeal sau în alte părţi. Doar la noi e scump”, a spus Costel Alexe.

Liberalul s-a arătat a fi nemulţumit şi de investiţiile făcute în această zonă. „Un miliard de euro investiţi în 11 stadioane, alte 6 stadioane sunt în proiectare. Din cele 17 stadioane, în 10 ani niciunul în Moldova. Nicio sală polivalentă mare nu e în Moldova. Şi atunci, vă întreb, cum reuşim noi să le spunem tuturor locuitorilor regiunii noastre că, practic, suntem sprijiniţi. Nu vă supăraţi, Iaşul şi Moldova... nu trebuie să ne mai amăgiţi”, a spus şeful de la CJ Iaşi.

Laura RADU