Alte două orașe primesc undă verde pentru tren metropolitan. Iașul privește de pe margine

În timp ce marile orașe din Transilvania își consolidează poziția în cursa pentru modernizarea transportului public și atrag investiții strategice care le vor schimba radical mobilitatea în următorul deceniu, Iașul continuă să privească de pe margine. Cel mai mare oraș al Moldovei, principalul centru universitar și economic al regiunii, Iașul nu are astăzi nici măcar finanțare asigurată pentru un tren metropolitan

Ultima decizie a Ministerului Transporturilor reprezintă încă o dovadă că regiunea Moldovei pierde teren într-un domeniu esențial pentru dezvoltarea urbană și economică: transportul metropolitan pe calea ferată.

Ministerul a aprobat oficial proiectele de tren metropolitan pentru Brașov și Târgu Mureș, prin semnarea ordinului care stabilește parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale. Este un pas administrativ important, care deschide drumul către elaborarea studiilor de fezabilitate, atragerea finanțărilor și lansarea viitoarelor licitații de execuție.

La Brașov, trenul metropolitan este gândit ca principala coloană vertebrală a transportului public regional, urmând să conecteze municipiul cu localitățile din jur, într-o zonă metropolitană aflată într-o expansiune accelerată. La Târgu Mureș, proiectul va utiliza infrastructura existentă pe relația Reghin - Târgu Mureș - Luduș, oferind o alternativă reală la traficul rutier din ce în ce mai sufocat.

Cele două proiecte se alătură astfel celor deja aflate în faze avansate la Cluj-Napoca și Oradea. Clujul are deja contracte semnate și sute de milioane de euro asigurate pentru dezvoltarea infrastructurii necesare, iar Oradea implementează sistemul Tram-Train și construiește infrastructură conexă prin fonduri europene.

Iașul nu are încă finanțare asigurată pentru un tren metropolitan

Privind această hartă a investițiilor, o absență devine imposibil de ignorat: Iașul.

În ciuda faptului că este cel mai mare oraș al Moldovei, principalul centru universitar și economic al regiunii și nucleul unei zone metropolitane care se extinde de la an la an, Iașul nu are astăzi nici măcar finanțare asigurată pentru un tren metropolitan. Mai mult decât atât, proiectul nu se află într-o fază comparabilă cu cele din Transilvania, unde autoritățile locale și centrale au reușit să transforme intențiile în documente oficiale și surse concrete de finanțare.

Situația este cu atât mai greu de explicat cu cât Iașul se confruntă zilnic cu probleme de trafic care depășesc de mult nivelul unor simple blocaje urbane. Mii de persoane fac naveta zilnic din localități precum Lețcani, Miroslava, Valea Lupului, Holboca, Ciurea sau Podu Iloaiei către municipiu. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază, principalele căi de acces sunt sufocate de coloane kilometrice de mașini, iar timpul pierdut în trafic a devenit o componentă aproape normalizată a vieții cotidiene.

Paradoxul este că Iașul dispune deja de un avantaj pe care multe orașe europene îl invidiază: o infrastructură feroviară existentă care traversează și conectează zona metropolitană. Liniile de cale ferată există. Gările există. Traseele către vestul și estul județului există. Cu toate acestea, ele continuă să fie utilizate într-o măsură redusă pentru transportul metropolitan de călători, în timp ce alte regiuni transformă exact acest tip de infrastructură într-un instrument-cheie pentru reducerea traficului și dezvoltarea sustenabilă.

Iașul, blocat în etapa discuțiilor și a promisiunilor

Diferența dintre Iași și orașele care au primit acum undă verde nu constă doar în existența unor linii de cale ferată. Diferența constă în capacitatea de a transforma o nevoie evidentă într-un proiect concret. În timp ce Brașovul și Târgu Mureșul intră oficial pe lista investițiilor prioritare, Iașul rămâne blocat în etapa discuțiilor și a promisiunilor. Iar timpul nu lucrează în favoarea orașului.

Pentru capitala Moldovei, problema nu mai este dacă un tren metropolitan ar fi util. Această dezbatere a fost depășită de realitate. Problema este de ce un oraș cu aproape un milion de locuitori în zona sa de influență economică și socială nu reușește să ajungă nici măcar în punctul în care alte municipii au obținut deja aprobările necesare pentru a începe construcția viitorului lor sistem de transport metropolitan.

În timp ce Transilvania își desenează harta mobilității următoarelor decenii, Iașul continuă să aștepte primul pas concret. Iar fiecare nou proiect aprobat în alte regiuni face această întârziere tot mai vizibilă și tot mai costisitoare pentru dezvoltarea orașului. Daniel BACIU