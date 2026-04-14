Amenzi de peste un million de lei, în minivacanță!

Într-un weekend care a pus la încercare siguranța publică din Iași, cifrele prezentate de polițiști conturează o realitate alarmantă: sute de intervenții, zeci de infracțiuni și un val îngrijorător de șoferi depistați sub influența alcoolului. În doar câteva zile, între 9 și 13 aprilie, județul a fost scena unei mobilizări intense a forțelor de ordine, care au intervenit la nu mai puțin de 526 de evenimente, majoritatea apeluri disperate la 112.

Peste 1.600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste un milion de lei, au fost aplicate într-un timp record, iar 127 de infracțiuni au fost constatate. Practic, fiecare zi a adus noi cazuri, noi intervenții și noi situații-limită, într-un județ în care ordinea publică pare să fie tot mai des pusă la încercare.

Unul dintre cele mai grave fenomene rămâne consumul de alcool la volan. Șoferi cu alcoolemii uriașe au fost prinși în trafic, unii dintre ei cu valori care depășesc orice limită de siguranță. Un caz șocant a avut loc pe strada Vasile Lupu, unde un bărbat de 49 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat — o valoare extrem de periculoasă, care putea duce oricând la o tragedie. Bărbatul a fost reținut și plasat ulterior sub control judiciar.

Și nu este un caz izolat. În doar câteva zile, polițiștii au descoperit mai mulți șoferi băuți pe drumurile din județ, cu valori de 0,70 mg/l, 0,95 mg/l sau chiar peste. Unii au combinat alcoolul cu viteza excesivă, alții au refuzat testarea, alegând să se expună direct unui dosar penal. Imaginea de ansamblu este una îngrijorătoare: drumurile din Iași devin, în anumite momente, un pericol real pentru toți participanții la trafic.

În paralel, violența în familie continuă să fie o problemă gravă. Mai mulți bărbați au fost arestați preventiv după ce și-au agresat partenerele, în unele cazuri încălcând chiar ordine de protecție emise de instanțe. În comune precum Bârnova, Aroneanu sau Schitu Duca, intervențiile poliției au scos la iveală episoade de violență care arată o realitate dură, ascunsă adesea în spatele ușilor închise.

Pe lângă aceste cazuri, polițiștii au desfășurat ample acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere. Zeci de șoferi au fost sancționați pentru viteză excesivă, neacordare de prioritate sau alte abateri grave. Unii au fost prinși circulând cu peste 100 km/h în localități unde limita era de 50 km/h, punând în pericol vieți omenești. În total, 127 de conducători auto au fost scoși din trafic, iar 70 de autovehicule nesigure au fost oprite până la remedierea problemelor tehnice.

Ceea ce se conturează este o imagine complexă și tensionată: un județ în care poliția este permanent în alertă, intervenind la sute de situații într-un interval foarte scurt. De la șoferi inconștienți până la cazuri grave de violență, fiecare zi aduce noi provocări pentru forțele de ordine. Andrei TURCU