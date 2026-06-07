Psihologul și scriitorul Andrew Solomon, una dintre marile voci ale literaturii contemporane de nonficțiune, a primit cetățenia română la New York. Autorul are rădăcini la Dorohoi, în județul Botoșani.

Andrew Solomon, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori și psihologi contemporani, a devenit cetățean român. În vârstă de 62 de ani, autorul american are rădăcini în România, familia sa provenind din Dorohoi, județul Botoșani.

Anunțul a fost făcut de Editura Humanitas, care a publicat în România unele dintre cele mai importante volume ale sale. Editura a transmis că Andrew Solomon, autorul cărților „Demonul amiezii”, „Undeva, departe” și „Departe de trunchi”, este de acum și cetățean român.

Ceremonia a avut loc la Consulatul României de la New York, într-un moment cu puternică valoare simbolică pentru scriitor. Pentru Andrew Solomon, cetățenia română nu înseamnă doar o legătură administrativă cu România, ci și o întoarcere spre rădăcinile familiei sale.

Rădăcinile familiei sale duc spre Dorohoi

Andrew Solomon s-a născut la New York, însă istoria familiei sale îl leagă de nordul Moldovei. Bunicul său patern a emigrat din Dorohoi, oraș din județul Botoșani, către Statele Unite, la începutul secolului XX.

În 2013, scriitorul a venit în România și a vizitat locurile din care familia sa plecase spre America. A fost o călătorie de recuperare a memoriei, dar și o întâlnire cu o parte mai puțin cunoscută a propriei biografii.

Pentru județul Botoșani, această legătură are o semnificație aparte. Dorohoiul intră astfel în povestea unuia dintre cei mai influenți autori contemporani, un scriitor citit, tradus și apreciat în numeroase țări.

Autorul uneia dintre cele mai importante cărți ale secolului XXI

Andrew Solomon este cunoscut în întreaga lume mai ales pentru volumul „Demonul amiezii: un atlas al depresiei”, apărut inițial în 2001. Cartea, considerată una dintre cele mai importante lucrări despre depresie și sănătate mintală, a fost finalistă la Premiul Pulitzer.

Volumul a fost inclus de ziarul britanic The Guardian în lista celor mai bune 100 de cărți ale secolului XXI, ocupând locul 23. Este una dintre acele cărți care au schimbat felul în care publicul vorbește despre suferință psihică, vulnerabilitate și vindecare.

Solomon nu scrie doar despre boală, ci despre omul aflat în fața propriei fragilități. Textele sale au forța de a transforma experiențele intime în teme universale, iar suferința în înțelegere.

O voce importantă în cultura contemporană

De-a lungul timpului, Andrew Solomon a publicat în The New York Times, The New Yorker, Newsweek și alte publicații internaționale importante. Este cunoscut și pentru implicarea sa în apărarea drepturilor persoanelor LGBTQ, dar și pentru activismul în domeniul sănătății mintale.

Solomon este profesor de psihologie clinică la Centrul Medical al Universității Columbia, profesor asociat de psihologie clinică la Weill Cornell Medicine și conferențiar la Facultatea de Medicină a Universității Yale.

Clara DIMA