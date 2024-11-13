Aparatură de ultimă generaţie pentru diagnosticarea şi tratarea pacienţilor oncologici

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi implementează proiectul „ONCO-PERFMED - Performanţă pentru pacientul oncologic la Institutul Regional de Oncologie Iaşi”, finanţat cu fonduri nerambursabile. Proiectul, în valoare totală de 67,81 milioane lei, din care 98% finanţare nerambursabilă, în sumă maximă de 66,46 milioane lei, îşi propune îmbunătăţirea accesului la servicii oncologice moderne, dotarea cu echipamente avansate pentru diagnosticare şi tratament şi creşterea eficienţei în procesele medicale şi îngrijirea pacienţilor în Regiunea Nord-Est a României.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv până la sfârşitul lunii iulie 2027.

Obiectivele ONCO-PERFMED constau în achiziţia a peste 170 de echipamente medicale de ultimă generaţie, care să permită aplicarea celor mai eficiente şi precise metode de diagnostic şi tratament disponibile la nivel internaţional.

Modernizarea şi extinderea laboratoarelor, prin dotarea a minimum cinci structuri cu echipamente performante, vor permite institutului să ofere servicii de diagnosticare şi investigaţie mai precise şi eficiente, contribuind la îmbunătăţirea managementului cazurilor oncologice. „Noile echipamente vor permite realizarea unor diagnostice şi tratamente avansate, cum ar fi secvenţierea NGS, RMN-uri de înaltă rezoluţie, echipamente de tomoterapie şi videobronhoscoape. De asemenea, vor facilita realizarea unor tratamente complexe şi minim invazive, care nu erau disponibile anterior în cadrul institutului, cum ar fi proceduri endoscopice avansate şi tratamente de radioterapie de înaltă precizie”, spune biologul Iuliu Ivanov, manager de proiect.

Prin implementarea ONCO-PERFMED, conducerea IRO urmăreşte şi reducerea timpilor de aşteptare pentru diagnosticare şi tratament. În plus, o parte dintre echipamente vor permite gestionarea unui număr mult mai mare de pacienţi. „Institutul Regional de Oncologie Iaşi se confruntă cu o creştere semnificativă a numărului de solicitări pentru diagnosticare şi tratament oncologic, reflectând o nevoie acută şi extinsă la nivel regional. Această tendinţă ascendentă subliniază o serie de nevoi şi necesităţi critice, precum extinderea şi modernizarea capacităţilor de diagnosticare, actualizarea şi diversificarea ofertei de tratament, îmbunătăţirea accesului la servicii oncologice şi corelarea acţiunilor şi intervenţiilor cu particularităţile epidemiologice şi demografice ale regiunii de Nord-Est, unde incidenţa anumitor tipuri de cancer poate fi diferită faţă de alte regiuni, necesitând o abordare adaptată şi focalizată pe aceste particularităţi", spune managerul IRO Iaşi, ec Mirela Grosu.

Proiectul de achiziţie de echipamente şi dotări se înscrie într-o strategie mai amplă, fiind complementar cu alte iniţiative şi proiecte aflate în curs de implementare la nivelul institutului. Această abordare integrată are ca scop asigurarea unei îngrijiri holistice şi de înaltă calitate pentru pacienţi, prin optimizarea tuturor resurselor şi facilităţilor disponibile. Laura RADU