ApaVital: „Apa se scumpește, dar nu din capriciu. Nu sunt tarife stabilite din pix!”

Valul de nemulțumiri legate de majorarea tarifelor la apă, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, a stârnit reacții puternice în Iași, iar subiectul a fost intens dezbătut în ultimele zile în presa locală. În fața acuzațiilor de „tarife exagerate”, „monopol” și „lipsă de logică”, ApaVital SA rupe tăcerea și vine cu explicații oficiale, punctând clar: scumpirea nu este o surpriză și nu este o decizie luată peste noapte.

Reprezentanții operatorului regional de apă susțin că ajustarea tarifelor este fundamentată tehnic, economic și legal, fiind anunțată public încă din 3 decembrie 2025. Măsura face parte din strategia de tarifare pentru perioada 2025–2029, document aprobat de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS) – forul care reunește 120 de unități administrativ-teritoriale, inclusiv Consiliul Județean Iași.

ApaVital respinge categoric ideea că ar funcționa ca un „monopol nesupravegheat” sau că ar impune tarife „abuzive”.

Oficialii companiei subliniază că operatorul nu stabilește singur prețurile, acestea fiind aprobate în cadrul unor structuri asociative, în conformitate cu legislația națională și cu reglementările ANRSC. „Tarifele nu sunt decizii arbitrare. Ele sunt parte dintr-un mecanism strict reglementat, legat direct de investițiile europene și de obligațiile asumate de România”, transmit reprezentanții companiei.

Potrivit ApaVital, majorarea tarifelor are la bază factori obiectivi, precum necesitatea asigurării cofinanțării locale pentru proiecte europene majore, explozia costurilor cu energia electrică, materialele și serviciile, obligația de a menține funcționarea în siguranță a rețelelor pentru peste 500.000 de utilizatori din județ.

În joc sunt investiții de amploare în extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, impuse de standardele europene de mediu. Acestea ar urma să ducă, pe termen mediu, la reducerea pierderilor, creșterea calității apei și diminuarea avariilor frecvente.

„Înțelegem nemulțumirile oamenilor”

Într-un context socio-economic tensionat, ApaVital recunoaște că impactul asupra populației nu poate fi ignorat. Tocmai de aceea, strategia de tarifare a fost construită astfel încât majorările să fie eșalonate, pentru a evita șocuri bruște în facturile ieșenilor.

În ceea ce privește întreruperile de apă, compania precizează că acestea sunt, în cele mai multe cazuri, consecința lucrărilor de modernizare sau a avariilor apărute în rețele vechi de zeci de ani. Investițiile actuale au ca scop tocmai reducerea acestor probleme cronice.

Conducerea operatorului regional își reafirmă disponibilitatea pentru dialog și cere ca dezbaterea publică să fie purtată pe baza datelor reale, a cadrului legal și a interesului public, nu pe etichete sau acuzații facile. „Obiectivul comun trebuie să fie asigurarea unor servicii sigure, continue și conforme cu standardele europene, nu alimentarea unor controverse artificiale”, mai transmit reprezentanții ApaVital.

Apa se scumpește, dar nu din capriciu, susține compania.

Dacă explicațiile vor calma spiritele sau dacă subiectul va continua să inflameze Iașul vom vedea în lunile următoare. Daniel BACIU