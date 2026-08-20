* aproape 40.000 de elevi din județul Iași primesc bursă socială în anul școlar 2025–2026 * la 300 de lei pe lună, statul plătește pentru ei aproape 12 milioane de lei lunar * un proiect pus în dezbatere de Ministerul Educației ar elimina însă plata burselor sociale în perioadele de vacanță

Pentru zeci de mii de copii din Iași, cei 300 de lei ai bursei sociale înseamnă bani pentru mâncare, haine, încălțăminte, rechizite sau transport. În județ sunt acordate lunar aproximativ 50.000 de burse școlare, iar aproape 40.000 dintre acestea sunt burse sociale. World Vision România cere Guvernului să nu întrerupă sprijinul financiar în vacanțe, avertizând că sărăcia unui copil nu dispare odată cu încheierea cursurilor.

Aproape 12 milioane de lei pe lună pentru elevii vulnerabili din Iași

Dimensiunea fenomenului este importantă în județul Iași. În anul școlar 2025–2026 sunt acordate aproximativ 50.000 de burse școlare, dintre care aproape 40.000 sunt burse sociale, potrivit datelor prezentate la nivel local. Cuantumul bursei sociale este de 300 de lei pe lună, valoare stabilită prin metodologia pentru anul școlar 2025–2026. La aproape 40.000 de beneficiari, rezultă că în familiile elevilor vulnerabili din Iași ajung lunar în jur de 12 milioane de lei numai prin acest mecanism de sprijin. În prezent, metodologia Ministerului Educației prevede expres că bursele sociale sunt acordate și în vacanțele școlare, cu anumite excepții legate de situația școlară a beneficiarilor.

Ministerul propune oprirea plății în vacanțe

Regula ar putea fi schimbată din anul școlar următor. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care bursele sociale ar urma să fie acordate numai în perioada cursurilor școlare.

Pentru Iași, diferența este substanțială. La numărul actual de beneficiari, o singură lună fără bursă socială înseamnă aproape 12 milioane de lei care nu mai ajung în gospodăriile celor mai vulnerabili elevi.

World Vision România cere păstrarea burselor sociale și în vacanțe și atrage atenția că acest ajutor este folosit de multe familii pentru nevoi elementare.

Organizația arată că sărăcia se transformă pentru copii în probleme concrete: lipsa banilor pentru hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite sau transport. Pentru adolescenții din sate izolate apar, în plus, costurile navetei sau ale continuării liceului într-o altă localitate.

Potrivit datelor World Vision, 42% dintre gospodăriile rurale cu copii nu au venituri salariale, iar 23% dintre copii spun că merg uneori sau întotdeauna flămânzi la culcare, deoarece familia nu are suficientă mâncare.

Un alt indicator arată riscul educațional: 41% dintre elevii de gimnaziu din mediul rural declară că nu intenționează să continue liceul, orientându-se spre muncă, activități în gospodărie sau cursuri de calificare. Teona SOARE



