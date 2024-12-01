Asociația „Surâsul Albastru” -- Zece ani de speranță, curaj și minuni împlinite

Zece ani de „Surâs Albastru” – un deceniu de curaj, devotament și transformare. Așa ar putea fi descris parcursul unei asociații născute dintr-o dorință pură și arzătoare: aceea de a oferi copiilor cu autism șansa la o viață normală, o viață cu sens. Dincolo de statistici și bilanțuri, povestea Asociației „Surâsul Albastru” este despre oameni. Despre copiii care au învățat să vorbească, să scrie, să viseze. Despre părinți care, prin sprijinul primit, au redescoperit speranța. Și despre Cristina Nichita, o mamă care a transformat lupta personală într-o mișcare pentru binele comun.

În urmă cu zece ani, creatoarea de modă Cristina Nichita pornea pe acest drum mânată de dragostea pentru fiul ei, Ștefan, dar și de convingerea că fiecare copil merită o șansă. Cu ocazia primului concert caritabil organizat sub ocrotirea Sfântului Nicolae, visul începea să prindă contur. Dincolo de muzica aceea care înălța sufletele celor prezenți, răsărea speranța – speranța că o comunitate poate schimba destine.

De-a lungul acestui deceniu, Asociația „Surâsul Albastru” a însemnat mai mult decât terapie și programe educaționale. A însemnat o familie extinsă, o rețea de sprijin pentru sute de copii și părinții lor. Copiii aceia, care cândva păreau captivi în propria lor lume, sunt astăzi adolescenți și tineri care își construiesc viitorul. Multe dintre zâmbetele care luminează astăzi viețile lor sunt datorate asociației, un loc care nu este doar un spațiu de terapie, ci o oază de acceptare, iubire și dezvoltare. Dar și un loc unde a luat naștere un alt vis – Centrul de zi „Sfântul Nicolae”, care pentru Cristina Nichita a fost mai mult decât un proiect. A fost un vis care a încolțit dintr-o nevoie profundă, o dorință de a crea ceva durabil, ceva care să ajute nu doar prezentul, ci și viitorul. Și astăzi, când centrul a fost amenajat, visul ei capătă noi dimensiuni: dezvoltarea unei generații care să știe să îmbrățișeze diversitatea și să își accepte semenii așa cum sunt.

În pragul celei de-a zecea aniversări, „Gala de 10” aduce împreună oameni cu suflet mare, artiști ai Operei Naționale Române din Iași și pe toți cei care cred în puterea solidarității. Spectacolul „Spărgătorul de Nuci”, oferit cu generozitate, va fi mai mult decât un eveniment artistic. Va fi o celebrare a tuturor reușitelor, a tuturor pașilor mici care au dus la transformări mari.

Dar această poveste nu se oprește aici. De fapt, „Gala de 10” este o punte spre un viitor în care copiii și tinerii cu autism să fie integrați și valorizați, iar părinții lor să găsească mereu o mână întinsă. Este o promisiune că Asociația „Surâsul Albastru” va continua să fie o lumină pentru cei care au nevoie de ea.

Zece ani de muncă, de provocări și de bucurii imense. Zece ani în care un simplu vis a devenit realitate. Și, mai presus de toate, zece ani care ne amintesc că, împreună, putem schimba lumea – o inimă, un copil, un zâmbet la un moment dat.

Maura ANGHEL

Centrul de zi „Sfântul Nicolae” are în grijă peste 50 de copii, care sunt asistați de terapeuți și logopezi. Micuții aflați în terapie au la dispoziție patru cabinete vesele și foarte frumos amenajate, precum și o o sală pentru experiențe multisenzoriale, foarte importantă în lucrul cu copiii și tinerii cu autism.