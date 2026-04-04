Atelier de cozonaci la Facultatea de Agricultură a USV Iași: educație alimentară, ingrediente ecologice și gust autentic românesc

Un atelier de cozonaci organizat de Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași s-a transformat într-o experiență completă de învățare, redescoperire a tradițiilor și reconectare cu alimentația sănătoasă. Evenimentul, desfășurat alături de Cecilia Țugulea și Asociația producătorilor locali, a atras participanți dornici nu doar să gătească, ci și să înțeleagă procesul din spatele ingredientelor curate.

Atelier interactiv: între muncă și voie bună

„Am participat ieri la acest atelier delicios. După cum se poate vedea din video – ne-am distrat, dar am și muncit – poate fi sloganul post-eveniment”, a declarat una dintre participante, sintetizând atmosfera din cadrul atelierului.

Participanții au trecut prin toate etapele preparării cozonacilor – de la alegerea ingredientelor până la tehnicile corecte de frământare – într-un cadru educațional, dar relaxat. Activitatea a fost susținută de profesori și specialiști pasionați, care au pus accent pe transmiterea cunoștințelor practice și teoretice.

Ingrediente ecologice și procesul din spatele lor

Dincolo de partea practică, atelierul a oferit o incursiune detaliată în universul ingredientelor ecologice. Participanții au aflat informații despre proveniența acestora, standardele de calitate și chiar despre procesul de „brevetare” sau certificare, esențial în garantarea autenticității produselor.

„Adevărul este că nu doar am gătit acești delicioși cozonaci, am aflat o sumedenie de lucruri despre ingredientele ecologice și despre întreg procesul din spatele lor”, a mai precizat participanta.

O experiență cu valoare emoțională și educațională

Pentru unii dintre participanți, atelierul a avut și o puternică încărcătură personală. „Ca absolvent de liceu industrial, cu multă practică în fabrică, eu una m-am teleportat în cea mai bună perioadă a vieții mele”, a mărturisit aceasta, subliniind atmosfera autentică din laboratoarele universității.

Vizita a inclus și accesul la alte ateliere didactice, oferind o perspectivă amplă asupra modului în care sunt formați viitorii specialiști în agricultură și industrie alimentară.

Tradiție și alimentație curată

Evenimentul a depășit granițele unui simplu curs de gătit, devenind „o incursiune în epocile în care, săraci sau nu, mâncam curat”. Accentul pus pe rețete tradiționale și ingrediente naturale a readus în prim-plan gustul autentic românesc.

Atmosfera a fost completată de implicarea „morăriței” și a cadrelor didactice, descriși de participanți drept oameni care transmit pasiunea pentru alimentație sănătoasă „cu sclipirea aceea în ochi”.

Succes peste așteptări

Reprezentanții facultății au confirmat impactul pozitiv al evenimentului:

„Evenimentul Facultății noastre, organizat cu drag alături de Cecilia Țugulea și Asociația producătorilor locali, a fost un succes peste așteptări! Ingredientele ecologice și rețetele curate sunt secretul unui gust care ne aduce aminte de copilărie.

Ce ne-a bucurat cel mai mult? Energia participanților, dorința de a învăța tehnicile frământatului corect și zâmbetele de la final ne-au confirmat că astfel de inițiative sunt esențiale pentru comunitatea noastră.”

Atelierul de cozonaci de la USV Iași confirmă interesul tot mai mare pentru educația alimentară, produsele locale și rețetele tradiționale reinterpretate în cheie modernă. Astfel de evenimente contribuie nu doar la formarea unor obiceiuri sănătoase, ci și la consolidarea legăturii dintre comunitate, educație și patrimoniul culinar românesc. Clara DIMA