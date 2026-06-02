Înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 au început pe 2 iunie și se încheie pe 4 iunie. În județul Iași, aproape 6.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a intră în linie dreaptă pentru examenul maturității.

Bacalaureatul 2026 intră în linie dreaptă. Absolvenții de liceu se pot înscrie la prima sesiune a examenului național în perioada 2–4 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii din Iași, urmează câteva săptămâni decisive, cu probe de competențe, examene scrise, rezultate și contestații.

Pentru mulți dintre ei, zilele de înscriere coincid cu finalul cursurilor și cu începutul unei perioade intense de recapitulare. Bacalaureatul nu mai este doar un examen școlar, ci un prag care poate schimba rapid planurile unei familii. O medie bună poate însemna un loc la buget la facultate, o bursă, un dosar mai puternic pentru admitere sau o șansă mai mare la specializările căutate.

Primele probe încep pe 8 iunie

După perioada de înscriere, candidații intră în etapa probelor de competențe. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată în perioada 8–10 iunie. Candidații din partea minorităților naționale vor susține proba de comunicare orală în limba maternă în zilele de 10 și 11 iunie.

Urmează evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, programată în perioada 11–12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Aceste probe deschid oficial sesiunea de vară și îi pregătesc pe elevi pentru partea cea mai grea a examenului: probele scrise.

Pentru absolvenți, luna iunie devine o lună a testelor, a ultimelor recapitulări și a emoțiilor. În sălile de clasă, Bacalaureatul se simte deja în fiecare oră de pregătire, în fiecare simulare discutată, în fiecare subiect rezolvat și în fiecare întrebare despre ce se întâmplă dacă media nu este cea dorită.

Probele scrise încep pe 29 iunie

Prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026 va avea loc pe 29 iunie, la Limba și literatura română. Este proba care deschide, de obicei, cea mai tensionată parte a examenului, pentru că rezultatul obținut aici poate influența decisiv media finală.

Pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Elevii de la profil real vor avea, în funcție de filieră și specializare, proba la Matematică, iar cei de la profil uman vor susține Istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Calendarul este concentrat, iar distanța dintre probe este mică. De aceea, profesorii recomandă ca elevii să nu lase recapitularea pentru ultimele zile și să lucreze constant pe modele de subiecte, bareme și exerciții similare celor de examen.

Rezultatele se afișează pe 7 iulie

Primele rezultate la Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor scrise și vor putea depune contestații în intervalul 14.00–18.00. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, când absolvenții pot depune contestații după consultarea lucrărilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Abia atunci se va vedea bilanțul complet al primei sesiuni: câți candidați au promovat, câți au obținut medii mari, ce licee au avut cele mai bune rezultate și unde au apărut cele mai mari diferențe după contestații.

Clara DIMA