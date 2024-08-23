Autoritățile, în alertă din cauza incendiilor de vegetație

Autoritățile se află în alertă după ce în ultimele zile pe raza județului Iași au fost semnalate mai multe incendii de vegetație cauzate de proprietarii de terenuri care au dat foc vegetației uscată aflată pe câmp, fără a-l mai putea controla. „Atragem atenția locuitorilor comunei Holboca cu privire la focul scăpat de sub control. Nu aruncați mucuri de țigară la întâmplare, mașinile au scrumiere, nu dați foc la miriști, pe malul Chiriței sunt interzise picnicurile, potrivit Legii 54/2012”, avertizează polițiștii locali din cadrul Serviciului de Poliție Locală Holboca.

Aceștia au reușit în urmă cu câteva zile să stingă in extremis un incendiu de miriște aflat în propagare. „Oameni buni, incendiile de vegetație se pot întinde și pot distruge culturi agricole întregi, habitate ale micilor viețuitoare sau chiar gospodării din comunitate. Cu atât mai mult atunci când ne confruntăm cu vreme caniculară și vânt, factori care accelerează propagarea focului. Luați, vă rog, în serios avertismentul transmis de colegii de la Poliția Locală. Dacă nu suntem responsabili, riscăm să fim victime”, a declarat, la rândul său, primarul Neculai Pamfile într-un mesaj adresat locuitorilor comunei.

În care a ținuit să le mulțumească polițiștilor pentru intervenția promptă care a condus la stingerea incendiului.

Până acum, la nivelul județului Iași, în luna august au fost înregistrate peste 50 de evenimente în urma cărora pompierii miliari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetație declanșate în teritoriu de către o serie de cetățenii iresponsabili care au dat foc vegetației uscate și au lăsat focul nesupravegheat.

Îngrijorător este faptul că au existat situații în care incendierea vegatației uscate s-a făcut pe terenuri aflate în apropierea conductelor de gaz metan, lucru care ar fi putut genera adevărate tragedii. Potrivit legii, incendierea cu premeditare a vegetației uscate de pe miriști constituie infracțiune ce se sancționează cu amendă sau închisoare de la 3 luni la 1 an. Edi MACRI