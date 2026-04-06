Autostrăzile, în pericol. Prețurile materialelor au crescut cu 35% în câteva zile!

* situație fără precedent: constructorii spun că materialele de construcții reprezintă acum, în multe cazuri, aproape jumătate din valoarea totală a investiției * în plus, ei se confruntă cu o a doua criză majoră, poate la fel de periculoasă: forța de muncă * lipsa acută de personal calificat a dus la o situație paradoxală, în care manopera din România a ajuns, în anumite cazuri, mai scumpă decât în unele țări din vestul Europei

Valul de instabilitate geopolitică care mătură planeta în aceste luni începe să lovească dur, fără menajamente, într-unul dintre cele mai sensibile motoare ale economiei: piața materialelor de construcții. Ceea ce părea, până nu demult, doar o serie de crize externe îndepărtate se transformă acum într-un șoc direct pentru șantierele din România, unde antreprenorii vorbesc deja despre o situație care le poate da peste cap toate calculele, toate planurile și, în unele cazuri, chiar supraviețuirea afacerilor.

În spatele acestor îngrijorări stă un mecanism simplu, dar devastator: războaiele, tensiunile comerciale și blocajele din lanțurile de aprovizionare împing în sus costurile materiilor prime. Iar efectele nu întârzie să apară. Constructorii spun că, în doar câteva săptămâni, prețurile unor materiale esențiale au explodat pur și simplu, cu creșteri care ajung până la 35% într-un interval de numai trei săptămâni. Un ritm amețitor, greu de anticipat și imposibil de absorbit în bugete deja stabilite.

Problema devine și mai gravă dacă ne uităm la structura costurilor din marile proiecte de infrastructură. Materialele de construcții reprezintă, în multe cazuri, aproape jumătate din valoarea totală a investiției. Asta înseamnă că orice fluctuație majoră se traduce instant în dezechilibre financiare uriașe. Drumuri, autostrăzi, proiecte publice – toate riscă să devină mult mai scumpe decât s-a estimat inițial, iar diferența nu este deloc ușor de acoperit.

Antreprenorii din domeniu vorbesc deschis despre o presiune directă asupra bugetelor. Planuri făcute cu luni sau chiar ani în urmă devin, peste noapte, depășite. Contractele semnate la anumite valori riscă să nu mai fie sustenabile, iar marjele de profit se evaporă rapid. În unele cazuri, se ajunge la situații limită, în care constructorii trebuie să decidă dacă merg mai departe în pierdere sau încearcă renegocieri complicate.

Și totuși, în ciuda acestui tablou tensionat, există și o doză de speranță. Mulți din industrie cred că această explozie de prețuri ar putea fi temporară, o reacție de moment la turbulențele globale. Însă optimismul este temperat de experiențele recente. Nu este prima dată când sectorul construcțiilor este lovit de astfel de șocuri – în urmă cu trei-patru ani, piața a trecut printr-un episod similar, iar efectele au fost resimțite mult timp după stabilizarea aparentă a prețurilor.

Constructorii avertizează că, chiar dacă vor exista corecții, problema nu va dispărea complet. Proiectele actuale au termene de execuție foarte strânse, iar volatilitatea prețurilor face extrem de dificilă planificarea pe termen lung. Chiar și ajustările contractuale, acolo unde sunt posibile, nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu ritmul scumpirilor.

Pe lângă explozia costurilor materiilor prime, industria se confruntă cu o a doua criză majoră, poate la fel de periculoasă: forța de muncă. Lipsa acută de personal calificat a dus la o situație paradoxală, în care manopera din România a ajuns, în anumite cazuri, mai scumpă decât în unele țări din vestul Europei. Nu pentru că productivitatea ar fi mai mare, ci pentru că oferta de muncitori este tot mai redusă.

Această combinație – materiale tot mai scumpe și forță de muncă tot mai rară și mai costisitoare – creează un cocktail economic exploziv. Industria construcțiilor, esențială pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru absorbția fondurilor publice, se află într-un punct critic.

În fața acestor provocări, mesajul antreprenorilor este clar: dacă instabilitatea globală continuă, iar prețurile nu se stabilizează, multe proiecte riscă să fie întârziate, redimensionate sau chiar abandonate. Daniel BACIU