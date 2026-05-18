Probele scrise din cadrul sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat 2026 încep luni, 18 mai, cu testarea la Limba și literatura română. Este prima probă cu miză mare pentru cei 127 de candidați înscriși în această sesiune, destinată absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la competiții sportive și artistice internaționale suprapuse peste calendarul obișnuit al examenului.

Sesiunea specială este una dintre cele mai restrânse forme ale Bacalaureatului, dar și una dintre cele mai tensionate: elevii care intră acum în examen sunt, în mare parte, tineri care au de împărțit finalul de liceu între performanță, cantonamente, olimpiade, concursuri internaționale și pregătirea pentru admiterea la facultate.

Calendarul oficial al Ministerului Educației arată că sesiunea specială se desfășoară între 11 și 28 mai 2026, iar probele scrise sunt programate în perioada 18–21 mai. Ordinul de ministru precizează că sesiunea este organizată pentru absolvenții participanți la loturile olimpice și la competiții sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu Bacalaureatul din iunie-iulie.

Patru zile de examene scrise pentru candidații din sesiunea specială

Prima probă este cea la Limba și literatura română, programată luni, 18 mai. Marți, 19 mai, candidații susțin proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în funcție de filieră, profil și specializare.

Miercuri, 20 mai, urmează proba la alegere a profilului și specializării, una dintre cele mai importante pentru media finală, iar joi, 21 mai, este programată proba la Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat în limbile minorităților naționale. Calendarul publicat de Ministerul Educației confirmă aceste date, precum și afișarea rezultatelor inițiale pe 26 mai, până la ora 12.00.

După afișarea primelor rezultate, candidații vor putea vedea lucrările scrise și vor putea depune contestații în aceeași zi, în intervalul 14.00–18.00. Contestațiile vor fi soluționate pe 26 și 27 mai, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 28 mai.

Cine poate susține Bacalaureatul în sesiunea specială

Această sesiune nu este o variantă alternativă deschisă tuturor absolvenților, ci una strict reglementată. Pot participa elevii din seria curentă care fac dovada că sunt implicați în loturi olimpice sau în competiții internaționale sportive ori artistice, desfășurate în perioada sesiunii obișnuite de Bacalaureat.

Practic, statul le oferă acestor elevi posibilitatea de a susține examenul înainte de sesiunea iunie-iulie, pentru a nu fi obligați să aleagă între Bacalaureat și reprezentarea României la competiții internaționale. Pentru mulți dintre ei, luna mai înseamnă o suprapunere rară: examenul maturității, pregătirea de performanță și presiunea unui calendar internațional.

127 de candidați, un examen cu reguli identice

Deși numărul candidaților este mult mai mic decât în sesiunea obișnuită, regulile de examen rămân aceleași. Probele scrise sunt organizate după metodologia națională de Bacalaureat, iar notele obținute contează exact ca în orice altă sesiune.

Miza este aceeași: promovarea examenului, obținerea diplomei de Bacalaureat și posibilitatea de înscriere la facultate. Pentru elevii de performanță, rezultatul contează dublu: în plan academic, dar și în plan personal, pentru că vine într-un moment în care programul lor este deja încărcat de competiții, deplasări și antrenamente. Clara DIMA