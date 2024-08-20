Bătaie mare pe proiectarea noului drum către Aeroport

* „În cadrul licitației au fost depuse 7 oferte, termenul de evaluare a acestora fiind 10 septembrie 2024. În cazul în care nu vor fi depuse contestații, contractul de servicii va fi semnat până la data de 20 septembrie 2024”, a anunțat primarul Mihai Chirica

Primăria a lansat procedurile legale privind realizarea noului drum de legătură cu Aeroportul Internațional Iași. „În vederea actualizării Studiului de Fezabilitate a străzii Aeroportului a fost lansată procedura de achiziții servicii de proiectare, valoarea estimată a lucrărilor fiind de 268.940 lei. În cadrul licitației au fost depuse 7 oferte, termenul de evaluare a acestora fiind 10 septembrie 2024. În cazul în care nu vor fi depuse contestații, contractul de servicii va fi semnat până la data de 20 septembrie 2024”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Termenul estimativ de prestare a serviciilor de proiectare (faza SF) este de 3 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2024, astfel încât la începutul anului viitor Consiliului Local să poată aproba indicatorii tehnico-economici necesari realizării investiției.

Strada Aeroportului este amplasată în zona de versant și asigură legătura între strada Aurel Vlaicu și RA Aeroportul Iași. Proiectantul va studia tronsonul de stradă cuprins între Unitatea Militară – Cazarma 568 și poarta de acces a RA Aeroportul Iași, în lungime de aproximativ 600 metri, și tronsonul nou, neamenajat, în lungime de 1.020,5 metri.

Pentru realizarea drumului, care va facilita, în final, transportul auto și pietonal către Aeroportul Internațional Iași, mai multe suprafețe de teren din zona respectivă au fost trecute din domeniul public al municipiului Iași în domeniul privat al municipiului Iași, în urma unei Hotărâri aprobate în luna iulie de plenul Consiliului Local.

Este vorba despre un teren în suprafață de 4.446 mp, parte din imobilul situat în strada Moara de Vânt nr. 34, înscris în Cartea Funciară (CF) 177043, precum și de un teren cu suprafața de 1.695 mp, parte din imobilul situat pe strada Moara de Vânt nr. 34, înscris în CF 131368. Trecerea suprafețelor respective de teren din proprietatea publică în cea privată a Municipiului Iași a fost justificată de starea de degradare a străzii și de necesitatea înființării unei rute de acces care să faciliteze transporturi de mare tonaj (cargo) către Aeroportul Internațional Iași.

Potrivit caietului de sarcini întocmit de Primărie, în cel mult trei luni de la încheierea contractului, firma câștigătoare a licitației va trebui să finalizeze întreaga documentație, care va include studiul topografic, studiul geotehnic, expertiza tehnică și celelalte documente necesare pentru obținerea tuturor avizelor. Edi MACRI