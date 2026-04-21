Bicicliștii și trotinetiștii, în vizorul Poliției

* o acțiune-fulger a Poliției Rutiere s-a soldat cu 22 de sancțiuni, dintre care 17 au vizat bicicliști * 8 conducători de trotinete au fost prinși încălcând legea - un bilanț care vorbește de la sine despre indisciplina din trafic

Străzile din Iași au devenit scena unui fenomen tot mai greu de ignorat: haosul pe două roți. Bicicletele și trotinetele electrice, simboluri ale mobilității moderne, au ajuns, în lipsa regulilor respectate, să se transforme în surse de risc, tensiune și pericol iminent.

Pe 20 aprilie, polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Iași – Biroul Rutier, alături de colegii de la ordine publică, au declanșat o acțiune care a scos la lumină dimensiunea reală a problemei. În doar câteva ore, 22 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate. Dintre acestea, 17 au vizat bicicliști, iar 8 conducători de trotinete au fost prinși încălcând legea — un bilanț care vorbește de la sine despre indisciplina din trafic.

Imaginea care definește această realitate este cea a unui bărbat de 30 de ani care circulă cu trotineta pe trotuarul de pe strada Palat, fără pistă dedicată. O scenă aparent banală, dar care spune totul despre ruptura dintre lege și realitate. Sancțiunea aplicată în baza OUG nr. 195/2002 nu este doar o amendă — este un semnal de alarmă.

Autoritățile trag linii clare, dar ele sunt prea des încălcate. Regulile sunt simple, dar ignorate:

circulația pe piste dedicate acolo unde există, limitarea deplasării trotinetelor pe drumuri cu viteză maximă de 50 km/h în lipsa acestora, obligativitatea vârstei minime de 14 ani, echiparea corespunzătoare cu lumini și elemente reflectorizante, interdicția deplasării pe timp de noapte fără iluminare și, nu în ultimul rând, interzicerea transportului de pasageri pe trotinete.

Și totuși, în ciuda acestor reguli clare, realitatea din teren arată altfel. Casca de protecție devine opțională. Luminile — inexistente. Trotuarele — ocupate. Pietonii — puși în pericol.

În spatele cifrelor și sancțiunilor se ascunde o problemă mai profundă: lipsa unei culturi a responsabilității în trafic. Pentru că, dincolo de amenzi, miza reală este siguranța tuturor. Andrei TURCU